Kaszel jest powszechnym i niespecyficznym objawem, który występuje w ponad 100 różnorodnych schorzeniach. Wbrew pozorom kaszel dokucza nie tylko z powodu chorób układu oddechowego, lecz może też występować przy schorzeniach układów krążenia, neurologicznego lub trawiennego. Dlatego przewlekły kaszel zawsze wymaga wizyty u lekarza i badań diagnostycznych.

Spis treści:

O przewlekłym kaszlu mówimy wtedy, gdy trwa on dłużej niż 8 tygodni. Kaszel trwający od 3 do 8 tygodni określany jest jako podostry i występuje na ogół po przebytych infekcjach wirusowych lub w zakażeniach atypowych (np. zakażenie chlamydiami lub Mycoplasma pneumoniae). Kaszel ustępujący w ciągu 3 tygodni jest to kaszel ostry, a jego przyczyną najczęściej jest wirusowe zakażenie dróg oddechowych.

Kaszel może być suchy (nieproduktywny) lub mokry (produktywny). W przypadku mokrego kaszlu dochodzi do odkrztuszania wydzieliny, nazywanej flegmą lub plwociną.

Możliwymi przyczynami przewlekłego kaszlu z odkrztuszaniem wydzieliny są:

przewlekłe zapalenie oskrzeli (często u osób palących papierosy),

spływanie wydzieliny po tylnej ścianie gardła (np. przy alergiach),

refluks żołądkowo-przełykowy (może, ale nie musi występować zgaga),

astma,

rozstrzenie oskrzeli (wydzielina odkrztuszana jest zwłaszcza rano),

zapalenie płuc,

zapalenie zatok,

grzybice,

mukowiscydoza,

POChP,

zaburzenia połykania,

aspiracja ciała obcego.

W 80% przypadków uporczywego długotrwałego kaszlu występują co najmniej 2 przyczyny dolegliwości.

Kolor wydzieliny (flegmy) a przyczyna przewlekłego kaszlu

W rozpoznaniu przyczyny kaszlu bardzo pomocne mogą być cechy wydzieliny, takie jak jej kolor czy konsystencja:

flegma ropna (zielona lub żółta) – wskazuje na zapalenie zatok, zapalenie oskrzeli lub zapalenie płuc,

– wskazuje na zapalenie zatok, zapalenie oskrzeli lub zapalenie płuc, wydzielina śluzowa, lepka, gęsta i pojawiająca się głównie po nocy – to może być przewlekle zapalenie oskrzeli, rozstrzenie oskrzeli lub przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP),

i pojawiająca się głównie po nocy – to może być przewlekle zapalenie oskrzeli, rozstrzenie oskrzeli lub przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), przezroczysta flegma przy odkrztuszaniu – często jest objawem astmy,

– często jest objawem astmy, wydzielina o nieprzyjemnym zapachu – świadczy o zakażeniu bakteryjnym,

– świadczy o zakażeniu bakteryjnym, flegma z grudkami i czopami – wskazuje na schorzenia takie jak mukowiscydoza lub grzybica dróg oddechowych,

– wskazuje na schorzenia takie jak mukowiscydoza lub grzybica dróg oddechowych, wydzielina z cząstkami pokarmu – taki kaszel świadczy często o zaburzeniach połykania lub przetoce tchawiczo-przełykowej,

– taki kaszel świadczy często o zaburzeniach połykania lub przetoce tchawiczo-przełykowej, żółta śluzowa flegma - to może być eozynofilowe zapalenie oskrzeli,

- to może być eozynofilowe zapalenie oskrzeli, flegma z krwią (krwioplucie) – jest wiele możliwych przyczyn, w tym rozstrzenie oskrzeli, gruźlica, rak płuc.

Przewlekły kaszel może występować po ostrej infekcji dróg oddechowych (np. krztuścu, grypie lub COVID-19) i może utrzymywać się tygodniami, a czasem miesiącami. Na ogół jednak nie towarzyszy mu wykrztuszanie flegmy. W takich przypadkach kaszel jest raczej suchy. Przeczytaj też: Kaszel przy COVID-19

W przypadku przewlekłego kaszlu w pierwszej kolejności należy wykonać RTG klatki piersiowej, a także badanie oceniające pracę układu oddechowego (np. spirometria). Jeśli uporczywy kaszel występuje wraz z odkrztuszaniem flegmy, to lekarz może zlecić ocenę wydzieliny pod kątem cytologicznym i mikrobiologicznym. Czasami konieczna jest bronchoskopia, czyli endoskopowe badanie dróg oddechowych. W zależności od objawów i wyników lekarz może zlecić też inne badania diagnostyczne.

Leczenie przewlekłego kaszlu połączonego z odkrztuszaniem wydzieliny zależy od przyczyny. Konieczne jest udanie się do lekarza. Leczenie może obejmować:

przyjmowanie leków mukolitycznych (rozrzedzają wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiają jej usuwanie),

nawilżanie powietrza,

przyjmowanie dużej ilości płynów,

inhalacje z soli fizjologicznej,

oklepywanie,

rehabilitację oddechową,

antybiotyk,

leki przeciwgrzybicze.

Jeśli przyczyną przewlekłego kaszlu z flegmą jest choroba podstawowa, należy ją leczyć. Przeczytaj też: Domowa rehabilitacja po COVID-19

Źródła:

R.S. Porter i inni (red.), The Merck Manual. Objawy kliniczne, Wydanie I polskie, Edra Urban & Partner, Wrocław 2015,

P.Gajewski (red.), Interna Szczeklika 2017/2018, Medycyna Praktyczna, Kraków 2017.

