Kathy Freston w swojej książce przedstawia świat wegetarianizmu niezwykle ciekawie – dziesięć rozdziałów to dziesięć kuszących obietnic, takich jak: idealna waga, zaoszczędzone pieniądze, dłuższe i lepsze życie. Dieta roślinna może uchronić przed spożywaniem trujących składników, jakie znajdują się w mięsie, drobiu czy jajach.

Według autorki weganizm zmieni nie tylko ciało, ale również sposób myślenia – stajemy się lepsi, redukujemy cierpienie zwierząt, pomagamy najuboższym rejonom świata. Autorka opiera się na wielu badaniach i prawdziwych historiach ludzi, którzy dzięki wegetariańskiej diecie odkryli świat na nowo.

W książce „Weganizm” możemy znaleźć również trzytygodniowe menu, a nawet listę zakupów. To znacznie ułatwi przejście na dietę roślinną, nauczy stawiania pierwszych kroków weganizmie. Poleca również ciekawe książki kucharskie z wegańskimi potrawami oraz ciekawe strony internetowe.

Autorka zamieściła również w swojej książce kilka najczęściej zadawanych pytań na temat żywienia – odpowiedzi na nie udziela dr Neal Barnard z Physicians Committee for Responsioble Medicine.

„Weganizm” Katthy Freston nie jest skierowana tylko do osób chcących przejść na weganizm, ale również do tych, którzy chcą zmodyfikować swoją dietę wzbogacając ją o produkty roślinne, chcą świadomie jeść i żyć. Książka jest wydana przez Wydawnictwo Studio Astroposychologii.

Więcej o książce czytaj w jej zakładce.

Reklama