Weganizm. Schudnij, uzdrów swoje ciało, zmień świat

Weganin to nie tylko ktoś, kto wybiera dietę roślinną. Jest to osoba bacznie obserwująca wszystkie skutki swoich wyborów żywieniowych. Dzięki temu może nie żyje idealnie, ale robi ciągłe postępy. Kathy Freston autorka książki "Weganizm" wierzy, że poprzez stopniowe zmiany w kierunku pełnowartościowej, roślinnej diety, stracimy zbędne kilogramy, uwolnimy ciało od chorób, takich jak nowotwory, cukrzyca czy dolegliwości układu krążenia i stworzymy bardziej pokojowy i przyjazny świat. W swojej książce zachęca do zdrowego stylu życia poprzez łatwą modyfikację ulubionych potraw tak, by stały się one smacznymi, odżywczymi wersjami dań, które do tej pory uwielbialiśmy.