Cierpisz na ciągłe migreny? Zrezygnuj z konserwantów!

Ciągłe bóle głowy to jedne z bardziej powszechnych dziś chorób cywilizacyjnych. Ich przyczyn najczęściej doszukujemy się w stresującym trybie życia, natomiast rzadko wiążemy je z codzienną dietą. Nie wiemy, że duża ilość przyjmowanych substancji konserwujących, które są zawarte w wielu produktach, przyczynia się, m.in. do nasilenia ataków migren.



Kiedy mówimy o migrenie?

Migreny to częste, przewlekłe i naruszające sprawność zaburzenia nerwowo-naczyniowe, którym towarzyszą napady silnego bólu głowy. Podłożem migren mogą być np. czynniki hormonalne, psychiczne, środowiskowe, czy też, co ciekawe czynniki pokarmowe.

Jakie pokarmy przyczyniają się do bólów głowy?

Bóle głowy, które powstają po spożyciu pewnych pokarmów, polegają na wyzwoleniu dużej ilości histaminy w naszym organizmie. Efekt ten powodowany jest m.in. przez znajdujące się w wielu produktach spożywczych konserwanty. Po ich spożyciu uwalniana jest duża ilość tego związku chemicznego, który u osób wrażliwych może wywołać m. in. migrenowy ból głowy.

Codzienna dieta o rozwój migreny

Niewiele z nas zdaje sobie sprawę, że to właśnie codzienna dieta ma bardzo duży wpływ na nasilanie się bólów głowy. Aby skutecznie chronić się przed spożywaniem produktów z konserwantami należy analizować ich skład. Jest to szczególnie istotne w okresie letnim, kiedy by ugasić pragnienie częściej sięgamy po coś do picia. Ważne, aby przyjmowane w upalne dni napoje, np. wody smakowe nie zawierały żadnych konserwantów. Jeśli konserwantów nie ma w składzie na etykiecie to oznacza, że nie ma ich w produkcie. A gdy mamy jakiekolwiek wątpliwości, czy w składzie jest konserwant, to po prostu poszukajmy innego produktu.

Na podstawie materiałów prasowych Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie