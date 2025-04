Dieta a funkcjonowanie mózgu

To, co jemy na kluczowy wpływ na to, jak wyglądamy i funkcjonujemy. Odpowiednie składniki odżywcze determinują kondycję naszej skóry, włosów, paznokci oraz działa wszystkich narządów wewnętrznych, w tym mózgu. Co jeść, by pracował on bardziej wydajnie?



Ludzki mózg podobnie jak każdy inny narząd potrzebuje odpowiedniego „paliwa”, by sprawnie funkcjonować. A ponieważ od jego sprawności zależy nie tylko poprawne działanie wszystkich innych narządów wewnętrznych, ale również nasza kondycja psychiczna – warto dbać, by codziennie dostarczać mu odpowiednich składników odżywczych. Zatem aby maksymalnie wykorzystać swoją pamięć, inteligencję, kreatywność i wrodzone zdolności, koniecznie zadbaj, by w twoim jadłospisie znalazły się następujące elementy:

Węglowodany

Węglowodany dostarczają energii niezbędnej do wszelkich procesów zachodzących w każdej komórce i organie naszego ciała. Dlatego tak ważne, by codziennie rano jeść śniadanie, to ono dodaje nam energii na cały dzień. Ważne, by wybierać cukry złożone, które w przeciwieństwie do cukrów prostych, przez długi czas zapewniają podobny poziom glukozy we krwi. Nagłe skoki i spadki poziomu cukru we krwi nie sprzyjają koncentracji i efektywnej pracy mózgu. Nie sięgaj jednak po słodycze, które spowodują nagły wzrost energii, a później równie szybki jej spadek. Dużo lepiej będzie, jeśli do swoje diety dorzucisz otręby lub makaron pełnoziarnisty.

Witaminy z grupy B

Dobrze, jeśli wraz z węglowodanami złożonymi dostarczamy naszemu mózgowi również witamin z grupy B, które pełnią ważną rolę w przekształcaniu cukrów w energię. Znajdziesz je w pełnoziarnistym pieczywie, jajach, mleku i jego przetworach mlecznych oraz awokado.

Lecytyna

Lecytyna jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania naszej pamięci oraz ma wpływ na koncentrację, a także potęguje możliwości intelektualne. Poziom leucyty uzupełnisz dodając do swojej diety jaja, pszenicę, fasolę, soję.

Kwasy Omega-3

Bardzo istotne dla prawidłowej i efektywnej pracy mózgu są również nienasycone kwasy tłuszczowe, szczególnie omega 3, które nie tylko mają pozytywny wpływ na naszą sprawność umysłową, ale również poprawiają nam nastrój i są pomocne w profilaktyce depresji. Swoją dietę wzbogacisz o kwasy Omega 3, jedząc więcej ryb i owoców morza, awokado, oliwy z oliwek, siemienia lnianego, orzechów lub soi.

Antyutleniacze

Witamina C i E są niezbędne dla dobrego funkcjonowania pamięci, efektywnego uczenia się oraz dobrego snu. Znajdziesz je w cytrusach, brokułach, szpinaku, warzywach strączkowych oraz orzechach.

Woda

Odpowiednie nawodnienie organizmu jest niezwykle ważne dla sprawnego funkcjonowania całego organizmu, w tym mózgu. Pijąc zbyt mało wody, często czujemy się zmęczeni, senni, a nasze procesy myślowe są opóźnione. Dlatego warto pamiętać, że 1,5 litra wody na dobę to absolutne minimum, szczególnie wówczas, gdy chcemy wydajnie uczyć się i pracować.

