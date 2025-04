Książka Mimi Spencer "101 rzeczy lepszych od diety, czyli jak schudnąć bez odchudzania" to poradnik z pogranicza dietetyki i mody, który skierowany jest do wszystkich kobiet pragnących odmienić swój wygląd. Nie znajdziemy w nim jednak pomysłów na diety czy rygorystycznego planu odchudzania – zamiast tego autorka zabiera nas w podróż przez zasady zdrowego odżywiania, proponuje zmianę nawyków żywieniowych, radzi, jak się ubierać, by wyglądać szczupło i jak być pewną siebie.

Największą zaletą książki jest niewątpliwie jej humorystyczny charakter: lekki, dowcipny język, którym posługuje się autorka, zabawne uwagi, żartobliwe (ale praktyczne!) porady. Styl pisania Mimi Spencer wychodzi poza ramy nudnego, monotonnego mentorstwa, na który natykamy się w większości książek poradniczych. Czytelniczka nie jest przez nią pouczana, lecz wciągana w luźne dywagacje na temat wyglądu i dobrego samopoczucia, odchudzania i doboru odpowiednich ubrań. Styl Mimi Spencer przypomina monolog przyjaciółki, która chce nas pocieszyć i powiedzieć "kochana, jesteś piękna, ale musisz sama odkryć swój potencjał!".

Książkę uatrakcyjniają cytaty gwiazd takich jak np. Sarah Jessica-Parker, Lily Allen czy Nicole Kidman. Ich wypowiedzi uzupełniają zalecenia autorki i pokazują, że kobiety na całym świecie zmagają się z podobnymi problemami dotyczącymi wyglądu – bez względu na to, czy są celebrytkami, czy nie.

Książka "101 rzeczy lepszych od diety, czyli jak schudnąć bez odchudzania" to dowód na to, że nie warto rozpoczynać rygorystycznych diet i zamęczać się jedzeniem tego, czego nie lubimy. Spójrzmy prawdzie w oczy: po tygodniu czy miesiącu takiej diety znów wrócimy do starych nawyków, a wtedy efekt jo-jo murowany. Lepiej więc zmienić styl myślenia i styl odżywiania na zdrowy i jednocześnie taki, który nie będzie dla nas katorgą.

Co ciekawe, w polskiej wersji językowej książkę można także nabyć w formie audiobooka (czyta Anna Guzik).

