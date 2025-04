Regularne posiłki

Komórki nerwowe pacjentów cierpiących z powodu migreny są niezwykle wrażliwe na wszelkie zaburzenia równowagi organizmu. Oznacza to, że napad może sprowokować np. stres, niedobór czy nawet nadmiar snu. Jeśli chodzi o sposób odżywiania, to dieta dla pacjentów z migreną musi uwzględniać regularne, pełnowartościowe posiłki. Ich częstotliwość należy tak dobrać, by uniknąć okresów głodzenia się. Koniecznie należy przy tym zadbać o zjedzenie śniadania, tak często zaniedbywanego w codziennym pośpiechu.

W jakich produktach występuje tyramina?

Niektóre pokarmy zawierają substancje, które mogą mieć wpływ na czynność naczyń mózgowych. Do takich substancji należy np. tyramina. Jest to związek chemiczny z grupy amin, prowadzący u osób na nią wrażliwych do zaburzenia kurczliwości naczyń mózgu. Proces ten zapoczątkowuje napad migreny

Produkty zawierające dużą ilość tyraminy to przede wszystkim sery żółte, czerwone wino, czekolada i śledzie. Niestety nawet wyeliminowanie takich pokarmów nie u każdego pacjenta przynosi odczuwalną poprawę.

Oczywiście lista „podejrzanych” produktów jest dużo dłuższa. Podobny wpływ mogą mieć liczne konserwanty, utwardzacze i „polepszacze” smaku np. glutaminian sodu, powszechnie stosowany w kuchni. Nawet w najlepiej dobranej diecie trudno wyeliminować wszystkie takie czynniki.

Używki

Z pewnością natomiast należy ograniczyć przyjmowanie używek tzn. alkoholu i kawy. Obydwa produkty przyczyniają się do odwodnienia organizmu, utraty jonów i w konsekwencji do zaburzenia delikatnej równowagi ustroju.

Indywidualna dieta

Warto wiedzieć, że związek spożywania wyżej wymienionych produktów z napadem migrenowym ma u większości osób charakter indywidualny. Oznacza to, że różne osoby wykazują nadwrażliwość w stosunku do innych produktów o różnym stopniu nasilenia.

Wobec tego bardzo użyteczne staje się prowadzenie specjalnego dzienniczka, w których chory zapisuje spożywane produkty i ewentualne występowanie napadów. Postępowanie takie umożliwia zmniejszenie częstości ataków i ograniczenie ilości stosowanych leków.