Szybka utrata masy ciała jest skuteczniejsza!

Nowe badania wykazały, że powolna utrata masy wcale nie daje lepszych efektów długofalowych niż odchudzanie szybkie, które do tej pory uznawane było za niezdrowe, kończące się efektem jo-jo. Jak się okazuje – czeka nas niemała rewolucja w dietetyce i podejściu do odchudzania. Czyżby nie mieli racji ci, którzy zalecali chudnięcie w tempie 1 kilogram na 1 tydzień?

W Melbourne przeprowadzono badania, których wyniki wydają się szokujące dla większości z nas. Naukowcy przebadali 200 dorosłych osób, których BMI jednoznacznie wskazywało na otyłość i połowę z nich przydzielili (losowo) do grupy, w której stosowano 12-tygodniowy plan dietetyczny. Druga połowa znalazła się w grupie z 36-tygodniowym planem dietetycznym.

Badania w Melbourne: szybki spadek wagi przyniósł lepsze efekty

W grupie badanych, którzy przeszli na restrykcyjną 12-tygodniową dietę zaproponowano kaloryczność na poziomie 450 – 800 kcal. Druga grupa stosowała dietę 36-tygodniową, polegającą na "obcięciu" 500 kcal dziennie.

Następnie uczestnicy badań przeszli na etap "utrzymania wagi" trwający aż 3 lata, co miało dać wiarygodną odpowiedź na pytanie o to, który sposób odchudzania wiąże się z większym ryzykiem powrotu utraconych kilogramów.

Co się okazało? Otóż w grupie stosującej restrykcyjną dietę odchudzającą aż 81% osób straciło 12,5% swojej masy ciała, podczas gdy w drugiej grupie takim wynikiem mogło pochwalić się jedynie 50% osób. Jak pokazały badania, problem jo-jo w kształtował się na podobnym poziomie w obu grupach (dotknął 71%).

Przyczyn takiego stanu rzeczy może być kilka. Nie można wykluczyć także czynnika psychologicznego, który osoby szybko tracące wagę motywował do tego, by byli w stanie utrzymać efekty odchudzania.

Przypuszcza się także, że szybka redukcja wagi jest korzystniejsza dla stanu zdrowia – zwłaszcza u osób chorujących na serce. Przypuszczenia te muszą jednak znaleźć poparcie w wielu badaniach – podobnie jak powyższe doniesienia. Możemy się spodziewać, że nie zawsze stosowanie restrykcyjnej diety będzie bezpieczne i... skuteczne.

Źródło: Science Daily/ bj

