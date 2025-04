101 rzeczy lepszych od diety, czyli jak schudnąć bez odchudzania

Książka „101 rzeczy lepszych od diety, czyli jak schudnąć bez odchudzania” to wsparcie dla kobiet w dążeniu do idealnej sylwetki. Poradnik pomaga zrzucić kilka kilogramów i poczuć się lepiej we własnym ciele. Autorka podaje pomysły na poprawę wyglądu bez stosowania diety bądź ćwiczeń.