5 marca - Dzień Dentysty

Lekarz dentysta – w każdym z nas to określenie budzi niemiłe skojarzenia i wspomnienia. Także „stomatologia” jest wyrazem, który napawa nas nie najlepszym nastrojem. Znowuż samo pójście do tego lekarza, stanowi dla niektórych z nas nie lada wyzwanie...

Reklama

Stomatologia, jak wszyscy dobrze wiemy, zajmuje się leczeniem chorób jamy ustnej (zębów, przyzębia, błony śluzowej), twarzoczaszki i najbliższych jej okolic, w tym stawu skroniowo-żuchwowego. O tym informuje nas Ustawa o Zawodzie Lekarza i Lekarza Dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r.

Warunkiem uzyskania tytułu lekarza dentysty jest ukończenie 5-letnich studiów, odbycie stażu podyplomowego i zdanie LDEP – Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego.

Dziedzina ta nie jest prosta. Można by powiedzieć, że dentysta to po trosze chirurg, architekt i artysta naszej jamy ustnej. Dba nie tylko o efekt wizualny swojej roboty, ale też o zdrowotny i funkcjonalny. Zaprasza do aktywnej współpracy w celu zapobiegania typowym, stomatologicznym schorzeniom.

Dlaczego warto systematycznie odwiedzać gabinet dentystyczny?

Zaleca się, aby odwiedzać stomatologa minimum raz, dwa razy w roku.

Lekarz dokonując przeglądu naszej jamy ustnej, może wychwycić niepokojące objawy już o niskim nasileniu. Zwraca on uwagę na kolor zębów, ich kształt, ułożenie, ubytki w postaci dziurek, rowków i szczelin, zmiany próchnicze, zmiany na dziąsłach i w całej jamie ustnej oraz kontroluje zapach z ust. Ponadto może udzielić nam konkretnych i przydatnych wskazówek z zakresu profilaktyki schorzeń jamy ustnej.

Podczas wizyty u dentysty, jak i przed nią, często odczuwamy strach. Jest on naturalnym odruchem na wiadomość o możliwości czucia bólu. Ból z kolei to dyskomfort, który nasilany jest przez strach. Dlatego też lekarz powinien stworzyć w gabinecie taką atmosferę, która będzie sprzyjać i jego pracy i pacjentowi.

Jeżeli wykonywany jest jakiś zabieg na zębach, gdzie występuje ryzyko pojawienia się bólu, warto poprosić o środek znieczulający. Walka z bólem jest niezbędna do zachowania zdrowych relacji na poziomie lekarz-pacjent.

Jak powinna wyglądać prawidłowa higiena jamy ustnej?

Za pomocą prostych zabiegów higienicznych, można zapobiec lub zniwelować wiele nieprzyjemnych objawów, jak np. niemiły zapach, osad na zębach czy języku lub dziwny posmak.

Oto kilka niezbędnych wskazówek o tym jak prawidłowo dbać o jamę ustną:

zęby należy szczotkować rano, wieczorem i w miarę możliwości po każdym posiłku

po większym posiłku np. obiedzie lub na noc, warto wykonać zabieg nitkowania za pomocą nici dentystycznej oraz płukanie jamy ustnej specjalnymi płynami odświeżającymi

czyszczenie języka za pomocą specjalnej szczotki z „tarką”

czas mycia zębów powinien trwać nie krócej niż 2 minuty; nitkowanie zależy od ilości zębów i od stopnia zabrudzenia przestrzeni międzyzębowych, natomiast płukanie powinno trwać około minuty.

ABC szczotkowania – część przy dziąsłach należy czyścić ruchem obrotowym lub wymiatającym, przy ustawieniu szczotki pod kątem 45° do linii dziąseł: powierzchnie wewnętrzną, zewnętrzną i żującą zębów, szczotkujemy krótkimi ruchami w przód i w tył.

ABC nitkowania – potrzebne będzie około pół metra nici, które oplatamy sobie o dwa palce, pozostawiając między nimi około 5cm części wolnej, następnie przesuwamy zstępująco nić zagiętą wokół zęba. Należy unikać gwałtownych ruchów nicią i nie drażnić zbyć mocno dziąseł.

W efekcie zyskujemy czyste zęby bez osadu, świeży oddech, prawidłowo różowe, nie krwawiące dziąsła, język bez nalotu oraz dobry humor.

Na stan naszej jamy ustnej ma wpływ wiele czynników, jak np. dieta, stosowane leki czy używki. Sposób żywienia powinien być zróżnicowany. Należy unikać słodyczy i innych przekąsek uznanych za niezdrowe, na rzecz nabiału – głównie mleka.

Warto w końcu rzucić raz na zawsze palenie papierosów. „Zawdzięczamy” im nie tylko przebarwienia na zębach, ale tez nieświeży oddech. Alkohol z kolei może uszkadzać szkliwo, powodować owrzodzenia jamy ustnej oraz z pewnością sprzyja rozwojowi niemiłego, wręcz odpychającego zapachu. I jeszcze nasza ulubiona kawa... Ją niestety też trzeba ograniczyć, ze względu na możliwość wystąpienia przebarwień. Odnośnie leków – warto czytać ulotki co do ich stosowania. Niektóre leki stosowane np. w psychiatrii, mogą powodować uszkodzenia szkliwa. Takich tabletek nie wolno rozgryzać. Jeżeli medykamenty są w formie płynnej, rozgniecionej lub rozpuszczonej, dobrze jest je przyjmować przez słomkę.

Dbałość o higienę jamy ustnej i systematyczne wizyty u stomatologa sprzyjają poprawie naszego samopoczucia i zdrowia. Profilaktyka chorób jamy ustnej jest nie tylko tania, ale i prawie bezbolesna. Pozwala na uniknięcie poważniejszych schorzeń. Od banalnych schorzeń zębów, jak np. próchnica, może rozwinąć się zapalenie osierdzia, co skutkuje poważnymi powikłaniami, w tym nawet śmiercią.

Z estetycznego punktu widzenia, możemy cieszyć się śnieżnobiałym uśmiechem i świeżym oddechem. Zwiększa się nasza pewność siebie i... poczucie młodości. Dzięki prawidłowo wyczyszczonej jamie ustnej, możemy również w pełni delektować się kulinarnymi dziełami i czuć każda najmniejszą nutkę smakową. Dlatego też, chylmy czoła przed dentystami, którzy tak bardzo chcą nam pomóc w dążeniu do osiągnięcia maksymalnej radości z życia. Ceńmy ich uwagi. Pamiętajmy, że ci lekarze nie mają w zamiarze sprawiać nam cierpienia i bólu. Chcą pomóc i zapobiegać niepotrzebnym powikłaniom.

Część informacji zaczerpnięto z: www.colgate.pl

Reklama

Katarzyna Ziaja