Co to za filozofia umyć zęby, zapytasz. Przecież robisz to codziennie! Jednak jak twierdzą stomatolodzy, niewielu pacjentów przychodzących do gabinetów dentystycznych ma naprawdę czyste zęby. Higiena jamy ustnej nie sprowadza się bowiem tylko do umiejętnego używania szczoteczki i pasty. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że równie ważną rzeczą jest czyszczenie przestrzeni międzyzębowych nitką. Co gorsza, niektórym wydaje się, że po lekkiej kolacji nie trzeba szczotkować zębów, ale wystarczy... zjeść jabłko! Podobno doskonale usuwa ono zanieczyszczenia. Niestety, ten pogląd rodem z zamierzchłej przeszłości jest całkowicie błędny!

Poznaj pięć kroków do idealnej czystości.

1. Dotrzyj między zęby

Szczotkując je usuwasz tylko 60 proc. płytki nazębnej. Dopiero nitka pomoże ci się pozbyć wszystkich resztek. Tylko ona dotrze tam, gdzie nie da rady najlepsza szczotka, a nawet irygator. Zęby przylegają do siebie zwykle dość ściśle, a miejsca, gdzie się stykają, są najbardziej narażone na powstanie próchnicy. Czyszczenie nitką ma jeszcze jedną zaletę. Powoduje, że między zęby dostaje się powietrze, które utrudnia rozwój bakterii beztlenowych, odpowiedzialnych za powstawanie chorób przyzębia.

Nici dentystycznej powinnaś używać raz dziennie (najlepiej wieczorem) przed szczotkowaniem zębów. Najlepsze są nitki nasycone fluorem, które dodatkowo chronią przed próchnicą. Z kolei woskowane, chociaż łatwo się wślizgują we wszystkie szczeliny, mogą nie usuwać dokładnie zanieczyszczeń. Jeśli masz wrażliwe dziąsła, sięgnij po nić „puchnącą”, która zwiększa swą objętość pod wpływem śliny. Napęczniała nić dokłądnie wypełnia przestrzeń międzyzębową, skuteczniej usuwając płytkę bakteryjną spomiędzy zębów, ale nie kaleczy dziąseł.

2. Dobierz właściwą pastę

Innej ochrony potrzebują twoje zęby, innej dziąsła. Dlatego powinnaś zmieniać pastę. I to wcale nie dopiero wtedy, gdy skończy się tubka. Warto w ciągu dnia używać dwóch, trzech rodzajów past. Możesz, np. na rano wybrać przeciwpróchniczą z fluorem. Wzmacnia szkliwo, dzięki czemu jest odporniejsze na działanie bakterii. Po obiedzie użyj pasty zapobiegającej osadzaniu się płytki nazębnej, a na noc takiej, która chroni i regeneruje dziąsła. Możesz też zaopatrzyć się w droższą pastę wielofunkcyjną, która oprócz ochrony przeciwpróchnicowej, chroni dziąsła, zmniejsza odkładanie się kamienia nazębnego oraz hamuje rozwój bakterii (Colgate Total, Blend-a-med Complete).

3. Wyszoruj, pomasuj, wymieć

Metod szczotkowania jest kilka. Oto kilka najpopularniejszych:

- Szorowanie – szczoteczkę przesuwa się poziomo, kolejno po wszystkich zębach. Taki sposób czyszczenia przy użyciu twardej szczoteczki, może jednak doprowadzić do uszkodzenia dziąseł i szkliwa. Mimo to wielu stomatologów poleca te metodę dzieciom, bo jest najłatwiejsza.

- Metoda okrężna – najpopularniejsza. Główkę szczoteczki ustaw prostopadle do oczyszczanych powierzchni zębów i szczotkuj je kolistymi ruchami. W ten sposób powinny zostać umyte kolejno wszystkie powierzchnie zębów.

- Metoda wymiatająca – uzupełnia metodę okrężną. Główkę szczoteczki ustaw pod kątem 45 stopni i wykonuj nią małe okrężne ruchy przy dziąsłach, a następnie wymiatające od góry do dołu (szczęka górna) i od dołu do góry (żuchwa). Czynność tę powtarzaj kilkakrotnie w jednym miejscu, a potem przesuń szczoteczkę dalej. Oczyść również wewnętrzne powierzchnie zębów.

4. Pamiętaj o języku

Jest on pokryty błoną śluzową, na której łatwo gromadzą się bakterie. Płukanie ich nie usuwa. Jedynie szczotkując język możesz pozbyć się resztek jedzenia i złuszczonego nabłonka. Dzięki temu zmniejszasz ilość szkodliwej flory bakteryjnej odpowiedzialnej za choroby dziąseł i próchnicę. Przy okazji pozbędziesz się nieświeżego oddechu.

Do umycia języka możesz użyć zwykłej szczoteczki z miękkim włosiem (twarda może podrażnić kubki smakowe. Warto jednak zainwestować w specjalną skrobaczkę do języka.

5. Na koniec wypłucz jamę ustną

Przynajmniej raz dziennie należy używać płynu do płukania ust. Zawiera on środki odkażające, które pomagają usunąć resztki bakterii. Dociera w trudno dostępne miejsca z tyłu jamy ustnej i w przestrzenie międzyzębowe. Płyn doskonale sprawdza się w sytuacjach, gdy nie możesz umyć zębów, a chcesz szybko odświeżyć oddech. Warto mieć zawsze przy sobie małą buteleczkę płynu do płukania.