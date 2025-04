Możesz uśmiechać się zagadkowo jak Mona Lisa, możesz też bez skrępowania prezentować w uśmiechu rząd zdrowych i pięknych zębów. Jeśli wybierasz drugą opcję, skompletuj profesjonalny oręż, który wesprze Cię w codziennej pielęgnacji uśmiechu. Poznaj zabójcze dla bakterii techniki szczotkowania i sprawdź, czy twoja półka w łazience mieści wszystkie niezbędne przyrządy i preparaty.

Idealna szczoteczka do zębów

To, czy używasz manualnej czy elektrycznej, ma znaczenie drugorzędne, bo po opanowaniu właściwej techniki każda spełni swoją rolę, ale warto zwrócić uwagę na jej włosie. Zbyt twarde kaleczy dziąsła, dlatego bezpieczniej jest wybierać te oznaczone jako „medium” lub najdelikatniejsze - „soft”, zwłaszcza gdy przy szczotkowaniu pojawia się krwawienie. Giętka główka ułatwia dotarcie do trudniej dostępnych zakamarków jamy ustnej. Rozmiar także ma znaczenie. Nie bez przyczyny szczoteczki dziecięce bywają nawet dwa razy mniejsze od tych przeznaczonych dla dorosłych - są dostosowane do warunków fizycznych użytkownika, zarówno jeśli chodzi o główkę, jak i rączkę. Ta ostatnia powinna bez trudu mieścić się w dłoni.

Jak często wymieniać szczoteczkę do zębów?

Przy prawidłowym myciu zębów szczoteczkę ze względów higienicznych wymieniaj co 3 miesiące. Pamiętaj jednak - nawet po stu dniach pracy szczotki od jej główki nie powinien odstawać ani jeden włosek. Jeśli jest inaczej, to znaczy że myjesz zęby nieprawidłowo, bo zbyt agresywnie i powinieneś zgłosić to lekarzowi podczas wizyty kontrolnej.



W przyjaznych gabinetach na porządku dziennym są szkolenia pacjentów z pielęgnacji jamy ustnej, w tym z technik szczotkowania. Przeprowadzają je higienistki stomatologiczne, które pomagają także w doborze odpowiednich szczoteczek i past

– mówi dr Iwona Gnach - Olejniczak

Jak wybrać pastę do zębów?

Najprościej jest kupić tę uniwersalną, która o jamę ustną dba kompleksowo. Zastanów się jednak, czy nie potrzebujesz preparatu działającego bardziej kierunkowo. Gdy chcesz usunąć osad i płytkę nazębną, sięgaj po pasty wybielające, najlepiej takie, które mają niski współczynnik ścieralności. Podobnie działające środki są polecane dla palaczy - dodatkowo zwalczają nieprzyjemny zapach wydychanego tytoniu. Preparaty o właściwościach kojących złagodzą dolegliwości związane z nadwrażliwością zębów lub chorobami dziąseł.

Jak prawidłowo myć zęby?

Dla prawidłowej pielęgnacji polecamy przede wszystkim technikę wymiatającą. Na czym polega? Chwyć szczoteczkę i ustaw jej główkę pod kątem 45 stopni do powierzchni zęba. Delikatnym ruchem od dziąsła do korony „wymiataj” wszelkie zanieczyszczenia. Czynność tę powtarzaj na każdym zębie, zarówno od strony policzka, jak i wewnętrznej, bo wymiatanie całego łuku zamaszystym ruchem przynosi znacznie gorsze efekty. Bądź uważny - zdarza się, że podczas czyszczenia pomijane są np. ósemki.

Jak długo myć zęby?

A jak długo szczotkować? Często mówi się, że 2 minuty - po 30 sekund dla każdej ćwiartki uzębienia. Ale tak naprawdę czas poświęcany na tę czynność to sprawa bardzo indywidualna, a miarą skutecznego oczyszczenia jamy ustnej jest... uczucie czystości. Na pewno dłużej i częściej szczotkować powinni właściciele chropowatych zębów, podatnych na odkładanie kamienia. Codziennie pamiętaj także o dziąsłach, języku i wewnętrznej stronie policzków. Również tam czają się groźne dla zdrowia bakterie. Rób to jednak ostrożnie. Uszkodzenie wrażliwych tkanek miękkich skutkuje bolesnymi chorobami dziąseł i przyzębia, dlatego skoncentruj sie na ich delikatnym masowaniu.

Najważniejsze, by codzienna higiena jamy ustnej nie stała się dla nas czasochłonną torturą, ale mądrą pielęgnacją wtedy, gdy jest to najbardziej efektywne. W wyjątkowych sytuacjach, np. gdy nosimy aparat, o szczegółach pielęgnacji zawsze poinformuje nas dentysta. A jeśli masz wątpliwości, zapytaj lekarza! Szkoda zdrowia na bezmyślne szorowanie.