5 mitów na temat mleka

Bardziej kontrowersyjny temat niż słodycze, papierosy czy jajka – mleko ma już swoją złą sławę, choć nie zawsze na nią w pełnie zasługuje…

Rozprawiamy się z pięcioma mitami na temat mleka, które kwitną w mediach i na ludzkich językach wprowadzając nas w błędy żywieniowe.

1. Nietolerancja laktozy oznacza koniec z nabiałem



Nietolerancja jakiegokolwiek składnika pokarmowego oznacza, że nasz organizm ma większe niż zwykle trudności ze strawieniem go. W rezultacie w jelitach rozpoczynają się procesy, które mogą przysporzyć nam wielu nieprzyjemności takich jak biegunka, wzdęcie, gazy, bóle, itp. Naturalnie, nikt nie chce z takimi problemami żyć, więc lekarze zalecają eliminację produktów mlecznych. Należy wszak pamiętać, że produkty takie jak żółty ser czy mozarella laktozy nie zawierają, w jogurtach zaś jest ona bardzo dobrze tolerowana nawet przez nadwrażliwców. Jeśli jednak twój żołądek odmawia i tego, możesz poszukać specjalnego nabiału pozbawionego enzymu laktozy lub przyjmować specjalne krople, które pomogą twojemu systemowi trawiennemu.

2. Mleko pomaga zasnąć



Ten mit opiera się na fakcie, że mleko zawiera tryptofan, który z kolei rozkłada się w układzie pokarmowym na serotoninę – hormon szczęścia ułatwiający zaśnięcie. Niestety, naukowcy zależność tą badali i nie stwierdzono żadnego wpływu między szklanką ciepłego mleka a łatwym usypianiem. Jeśli jednak lubisz mleko na wieczór, to nie ma powodu go sobie odmawiać.

3. Nabiał powoduje przyrost wagi



Ten argument w ręce przeciwników picia mleka wiąże się z hipotezą, jakoby dorosły organizm nie był w stanie trawić białego napoju i odkładał niestrawiony tłuszcz i białka w postaci kilogramów. Badania naukowe jednak wyraźnie przeczą tej teorii – we wszystkich próbach porównawczych ludzie jedzący więcej nabiału są zawsze szczuplejsi od tych jedzących mniej lub wcale, co z kolei wiąże się z podaż wapnia w mleku. Wapń ogranicza apetyt i ataki głodu.

4. Pasteryzacja niszczy witaminy i minerały w mleku



To co zmienia mleko w białą wodę to obróbka w technologii UHT, którą możemy znaleźć na półkach sklepowych z wielomiesięczną datą przydatności do spożycia. Pasteryzowane mleko jednak, przechowywane do kilku dni w lodówce, zawiera szesnaście istotnych dla zdrowia związków takich jak wapń, magnes, fosfor, potas, witamina A, D, E, K oraz witaminy z grupy B.

5. Chude mleko ma mniej wapnia niż półtłuste



Różnica w zawartości substancji odżywczych może dotyczyć witamin rozpuszczalnych w tłuszczach czyli A, D, E i K, natomiast zawartość wapnia nie zmienia się wcale pod wpływem procesu odtłuszczania. Jeśli więc dbasz o linię a zależy ci na wapniu możesz śmiało pić mleko np. 2% zamiast pełnotłustego.