Młody jęczmień zawiera witaminy, które aktywują enzymy pomagające zapobiegać wielu chorobom. Zobacz, na jakie dolegliwości warto go stosować!

fot. Fotolia

Młody jęczmień wspiera odporność organizmu i jego zdrowy rozwój. Zawiera dużo witamin, białko, ale także substancje hamujące wolne rodniki. Ma szerokie zastosowanie lecznicze. Poznaj cudowne właściwości młodego jęczmienia!

Młody jęczmień: witaminy i składniki mineralne

W porównaniu z pszenicą zawiera 25 razy więcej potasu, 37 razy więcej wapnia, więcej niż dwa razy magnezu, 5 razy więcej żelaza, ale o połowę mniej fosforu - pierwiastka, który znajduje się w większości pokarmów. Zawiera także znaczącą ilość manganu i cynku.

Młody jęczmień właściwości: przywraca kwasowo- zasadową równowagę, jest 2 razy skuteczniejszy niż szpinak, jest całościowym produktem zasadotwórczym. Młody jęczmień zawiera witaminy, które aktywują enzymy pomagające zapobiegać chorobom i stanom patologicznym. Młody jęczmień ma wysoką zawartość beta karotenu, witaminy C,E i witamin z grupy B, B1, B2, B3, B6, biotyny, kwasu foliowego, kwasu pantenowego i choliny, pochodnej witaminy B.

Dobroczynne soki roślinne w młodym jęczmieniu

45% wagi młodego jęczmienia stanowią białka (w białej mące jest to tylko 10%). Mają one niską masę molekularną i ciało ludzkie łatwo je zużywa. Młody Jęczmień wspiera zdrowy rozwój organizmu. Zielone białka leczą wrzody i chronią tkanki zewnętrzne i błony śluzowe.

Soki roślinne są bogate w cud przyrody – chlorofil. Używa się go także w lecznictwie do ,,odświeżania krwi“, a w medycynie poza efektami przeciwzapalnymi i dezynfekującymi ceniony jest dla właściwości dezodoryzujących. Jest używany do odświeżania oddechu i płukania gardła.

W zielonym ekstrakcie są też podtlenki dysmutazy (SOD), substancje likwidujące wolne rodniki: oksydaza cytochromu, enzym przyspieszający utlenienie i redukcję, peroksydaza rozkładająca nadtlenek wodoru na tlen i wodę dla łatwego wydalenia z ciała, oksydaza jest konieczna do przetrawienia kwasów tłuszczowych, transhydrogenaza ważna dla tkanki sercowej itd.

Młody jęczmień: działanie antyoksydacyjne

Młody jęczmień odznacza się silnym działaniem antyoksydacyjnym. Większość dostępnych komercyjnie preparatów enzymatycznych (i tych dla systemowej enzymoterapii) uzyskuje się z krwi, narządów i tkanek zwierząt. Wielu specjalistów te źródła podważa, a poleca czystą ,,enzymoterapię roślinną“.

W młodym jęczmieniu został odkryty skuteczny antyoksydant 2“-O-glikosyl isovitexin (GIV). Jego aktywność antyoksydacyjna przeciw oksydacyjnemu uszkodzeniu lipidów skóry spowodowana promieniowaniem UV jest około 500 razy wyższa niż aktywność witaminy E. GIV również poparł wysoką tłumiącą aktywność arteriosklerozy zmierzoną w plaźmie krwi. Aktywność Młodego Jęczmienia kilkakrotnie przewyższyła witaminę C.

Młody jęczmień - właściwości

Na jakie dolegliwości pomaga młody jęczmień?

Problemy skórne

Działanie Młodego Jęczmienia na odmłodzenie skóry zostało klinicznie dowiedzione na pacjentach z chorobami skórnymi.

Stan skóry jest wskaźnikiem fizycznego zdrowia. Żołądkowe i jelitowe kłopoty powodują problemy skórne i wypryski. Mętny wzrok czy spuchnięta twarz sygnalizują kłopoty z wątrobą lub nerkami. Kremy i leki skórne niekiedy pomogą, ale skórę uzdrowimy tylko poprzez polepszenie całkowitego stanu organów wewnętrznych, przede wszystkim żołądka i jelit. Koniecznością jest żywność z dużą ilością minerałów, enzymów i witamin, która odmłodzi komórki narządów wewnętrznych i w tym również skóry. Młody jęczmień odmłodzi skórę za pośrednictwem wpływu na organy wewnętrzne.

Zaparcia

Dobre jedzenie, dobry sen i dobre wypróżnianie są potrójnym barometrem zdrowia. Jeżeli nie są spełnione te warunki, przychodzi choroba. Długotrwałe zaparcia powodują brak apetytu, bóle głowy, zawroty i zakłócają sen. Ofiara zaparć ulega zmęczeniu i psychicznemu dyskomfortowi. Uporczywe zaparcia są też wynikiem zmniejszonej ruchliwości jelita grubego i zmniejszonej mięśniowej wydolności ciała. Aktywne składniki Młodego Jęczmienia (głównie potas) wspomagają ruch układu trawiennego i wzmacniają mięśnie odpowiadające za wypróżnianie. Ludzie starsi i osoby z ograniczoną funkcją żołądka mają problemy z włókniną zawartą w roślinach. Młody Jęczmień nie zawiera włókniny i jest dla nich dużą pomocą.

Niedokrwistość (anemia)

Około jedna czwarta kobiet cierpi na niedokrwistość a u starszych mężczyzn ta liczba jest jeszcze większa. Ostatnio niedokrwistość pojawia się nawet u chłopców w wieku na poziomie szkoły średniej. Do tworzenia krwi są nam potrzebne jony żelaza, miedzi, potasu, kwasu foliowego i białko. Ilość przyjmowanych białek zwierzęcych jest obecnie za wysoka. Nawet żywność naturalnie obfita w witaminy niewiele da jeśli ją ugotujemy. Witaminy są wtedy niszczone, żelazo zmienia się w trudno wchłanialny tlenek. Używanie preparatów z żelazem zredukowanym nie wystarcza. Młody jęczmień zawiera żelazo wiązane organicznie i dlatego jest w układzie trawiennym wchłaniane natychmiast.

Problemy sercowo-żylne

Młody jęczmień skutecznie tłumi zlepianie się płytek krwi. Zlepianie się płytek krwi prowadzi do tworzenia zakrzepów, arterioslerozy, chorób układu sercowo-naczyniowego i choroby wieńcowej serca. Ekstrakt z młodego jęczmienia pomaga chronić naczynia krwionośne, działa przeciwzakrzepowo i przeciwmiażdżycowo.

Cukrzyca

Diabetykom służy każda zielona żywność. Regulacja zasadowości poprawia proces przenikania cukrów przez ściany jelita. W ten sposób stopniowo dochodzi do normalizacji poziomu cukru we krwi. Taka jest funkcja dobrego pokarmu. Przekwaszone ciała potrzebują przepłukania pokarmem zasadowym, w przeciwnym razie wytwarza się środowisko, w którym lęgną się choroby. Choroba jest pasożytem. Żyje z nas. Odżywia się nami. Medycyna jest tylko managmentem kryzysowym. Leki tylko zakładają kaganiec chorobie, którą żywimy. Naszym obowiązkiem jest jedzenie zielonego pokarmu, który zatrzymuje rozwój choroby i który chociaż nie jest lekiem, rzeczywiście pomaga.

Młody Jęczmień jest w USA uznany jako odpowiednia żywność dla diabetyków.

Rak

Napoje zielone stwarzają warunki dla optymalnego życia organizmu - zabraniają tworzeniu się komórek rakowych. Swoim antyoksydacyjnym działaniem chronią membrany komórkowe. Silne uszkodzenia ścian komórek wywołane stresem oksydacyjnym prowadzi do zagrożenia materiału genetycznego. Zagrożenie genetycznej informacji może doprowadzić do najgorszego, do nowotworu. Całkowicie pozytywne działanie zielonych napojów tworzy w organizmie warunki do lepszego życia, które nie dadzą okazji do uszkodzenia komórek. Picie zielonych napojów jest prewencją przeciw niekontrolowanemu procesowi na poziomie komórkowym. Dodatkowo, napoje zielone wzmacniają system obronny organizmu. W ten sposób pomagają ciału, aby samo sobie pomogło.

Starzenie się i nie tylko

Młody Jęczmień zwalnia tempo starzenia komórek. Zawiera dużą ilość SOD (enzym superoksyd dymustaza). Sod pomaga odmładzać komórki w ten sposób, że niszczy rodniki tlenu powstające podczas metabolizmu. Przypuszcza się, że SOD wiąże się z długowiecznością. Enzymy w młodym jęczmieniu są skuteczne przeciw gromadzeniu się pigmentu, melanozie i pryszczom. Młody jęczmień przynosi ulgę w takich chorobach jak np.artrytyda, astma, gastrytyda, wysoki poziom cholesterolu, impotencja, choroby nerek. Szczególnie wysoka koncentracja potasu pomaga przy problemach z układem krążenia, chorobach serca i wątroby. Młody jęczmień prewencyjnie działa przeciw osadzaniu się cholesterolu na ściankach naczyń krwionośnych. Dzięki wysokiej zawartości chlorofilu jest niesamowicie skuteczny na zapalenia wewnętrzne i zewnętrzne. Wyraźnie umacnia i regeneruje wątrobę, czego efektem jest ustąpienie egzemy oraz polepszenie wzroku. Jest polecany przy leczeniu gastrytydy, chorób wrzodowych oraz zapaleń trzustki.

W oparciu o materiały prasowe Aliness

