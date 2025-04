To, jak zachowanie niektórych z nas zmienia się w czasie miesiączki i przed nią (PMS!), jest powszechnie wiadome i często bywa wykorzystywane w damsko-męskich sprzeczkach („Co z tobą, masz okres?!”). Dużo mniej natomiast mówi się o tym, jakie zmiany dotyczą kobiecego ciała w trakcie owulacji. A dotyczą, bo przecież naszym zachowaniem, niezależnie od płci, steruje biologia, a szczególnie hormony.

Zmiany owulacyjne

Tym, kiedy wypadają dni płodne, interesujemy się głównie wtedy, gdy pragniemy zajść w ciążę, lub przeciwnie – gdy chcemy jej uniknąć. Cykl menstruacyjny każdej kobiety może się nieco różnić długością, uważa się jednak, że prawidłowo powinien trwać 28 dni, choć cykle wynoszące 23-35 dni wciąż mieszczą się w normie.

Przyjmuje się, że owulacja następuje 14 dni przed końcem cyklu. W tym czasie nasz organizm może działać nieco odmiennie niż zazwyczaj, a my same możemy czuć się inaczej – także w sferze psychiki. Co ciekawe, zmiany te dotyczą nie tylko wyglądu i zachowania, ale też samopoczucia, odbierania bodźców, a nawet… snów.

Nie chodzi o to, że my, kobiety, jesteśmy „jakieś inne” i w okresie dni płodnych wpadamy w jakąś spiralę dziwnych zachowań – wręcz przeciwnie: to biologia sprawia, że możemy w tym czasie czuć się inaczej niż zwykle i nie ma w tym zupełnie niczego nietypowego!

Przyjrzyjmy się zatem, jakich (zazwyczaj subtelnych) zmian w organizmie możemy się w tym czasie spodziewać i na co co miesiąc warto się przygotować. Znajdziecie je w naszej galerii. Oczywiście pominęłyśmy w nich te typowe, po których możemy rozpoznać owulację: podwyższenie temperatury ciała, zmianę śluzu szyjkowego czy tkliwość piersi.

