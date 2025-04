Jak wykazują badania, obecnie nawet co piąty mężczyzna może mieć problem z płodnością. Chciałbyś tego uniknąć? Poznaj 7 prostych sposobów, dzięki którym zwiększysz swoją płodność!

1. Zmień bieliznę i nie przegrzewaj się

Jeśli nosisz obcisłe slipy lub mocno przylegające do ciała spodnie, lepiej zmień garderobę. Ciasne ubrania wpływają na zwiększenie temperatury w jądrach, a w konsekwencji na obniżenie jakości nasienia. Starający się o dziecko panowie powinni również zrezygnować z sauny i solarium.

2. Wstań

Całymi dniami pracujesz przy biurku, a kiedy wracasz z pracy znowu siadasz do komputera? Zmień to! Praca siedząca, szczególnie u mężczyzn, może przyczyniać się do zmniejszenia ruchliwości plemników, co z kolei przekłada się na płodność.

3. Wylecz zęby

Niemieccy naukowcy wykazali bezpośredni związek między głęboką próchnicą i zapaleniem dziąseł, a stanem podwyższonej liczby bakterii w spermie. Co ciekawe pacjenci, biorący udział w badaniu, zostali poddani antybiotykoterapii, a mimo to liczba bakterii w spermie nie uległa zmianie. Dopiero po wyleczeniu chorób jamy ustnej udało się wyeliminować również bakterie w nasieniu.

4. Zrezygnuj z używek

Badania wykazują, że plemniki palaczy są zdecydowanie mniej ruchliwe niż plemniki niepalących mężczyzn. Wrogiem płodności jest również alkohol, który zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń erekcji oraz obniża jakość spermy. Generalnie im więcej alkoholu, tym mniejsze prawdopodobieństwo zostania tatą zdrowego dziecka. Choć o ich wpływie na płodność nie mówi się zbyt wiele, narkotyki również zmniejszają szanse na posiadanie potomstwa.

5. Pij mniej kawy

Dla zwiększenia płodności zrezygnuj także z większych ilości kofeiny – jedna kawa to nie problem, ale kilka filiżanek ciągu dnia lub regularne picie napoi energetycznych sprzyja wypłukiwaniu magnezu z organizmu, a co za tym idzie bolesnym skurczom mięśni i szybszemu męczeniu się podczas seksu.

5. Zmodyfikuj dietę

Wysoko przetworzona żywność (chipsy, jedzenie z fast-foodów czy słodycze) obniżają jakość nasienia. Aby polepszyć jakość swojej spermy, musisz dostarczyć organizmowi m.in. witaminy B12, która bierze udział w procesie produkcji plemników. Jej źródłem są produkty pochodzenia zwierzęcego: mięso, ryby, sery, jajka. By zwiększyć ruchliwość plemników, lekarze zalecają dodatkowo jeść produkty bogate w cynk i kwas foliowy, selen, karnitynę, a także witaminy C i E. Co zatem powinieneś włączyć do diety? Oto kila przykładów:

szpinak,

brokuły,

szparagi,

kalafior,

groch,

marchewkę,

pestki dyni,

nasiona słonecznika,

migdały

orzechy.

6. Wyprowadź się od rodziców

Istotną rolę w procesie zachodzenia w ciążę odgrywają czynniki społeczne – nie bez znaczenia pozostaje czy para mieszka razem czy osobno, „na swoim” czy z rodzicami. Bywa, że rozwiązaniem problemu niepłodności staje się przeprowadzka do innego mieszkania, które zapewnia parze większy komfort i prywatność.

7. Zrób badania

Jeśli nieskutecznie starasz się o dziecko, a twój Tryb życia może negatywnie wpływać na płodność, wykonaj seminogram. To podstawowe badanie nasienia. Analiza seminologiczna polega na ocenie koncentracji, ruchliwości, żywotności i budowy morfologicznej plemników oraz ocenie płynu nasiennego.

Jak widzisz, płodność mężczyzny zaburzyć mogą bowiem nie tylko wady budowy narządów rozrodczych, ale także siedząca praca, używki, a nawet próchnica zębów! Warto więc wdrożyć zdrowe nawyki już dziś, bo kiedy zaczniemy się starać o dziecko, może być już za późno.

Na podstawie materiałów prasowych Centrum Medycznego Macierzyństwo