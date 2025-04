Wiadomo nie od dzisiaj, że na cykl menstruacyjny może wpływać wiele czynników: zmiana intensywności treningów, inny klimat, stres czy niewystarczająca ilość snu. Okres może stać się nieregularny, skąpy lub przeciwnie - obfity, a także bolesny. Okazuje się, że niektóre kobiety skarżą się na podobne nieprawidłowości podczas zachorowania z powodu koronawirusa oraz po wyzdrowieniu.

Cykl miesiączkowy jest kontrolowany przez oś podwzgórze-przysadka-jajnik przez mechanizmy dodatniego i ujemnego sprzężenia zwrotnego między podwzgórzem, przednią przysadką mózgową i jajnikami. Cały cykl jest kontrolowany przez hormony, przede wszystkim estrogeny i hormony gonadotropowe produkowane przez przysadkę: FSH i LH, a także progesteron i gonadoliberynę.

Chociaż na temat wpływu koronawirusa na okres nie ma wielu badań, istnieją ciekawe teorie. Sugerują one, że zarówno zachorowanie, jak i izolacja z powodu COVID-19, mogą wpływać na cykl miesiączkowy. Odpowiedzialne są za to najprawdopodobniej zarówno zmiany hormonalne, jak i czynniki psychologiczne.

Jedno z chińskich badań pod kierunkiem dr Kezhen Li dowiodło, że zachorowanie z powodu koronawirusa wpłynęło istotnie na miesiączki. Spośród 177 pacjentek mających okres u 45 (25%) wystąpiły zmiany objętości krwawienia, a u 50 (28%) wystąpiły zmiany cyklu miesiączkowego, głównie zmniejszona objętość (20%) i wydłużony cykl (19%).

Warto też przytoczyć australijskie obserwacje wśród sportowców. Tamtejszy Instytut Sportu i Zdrowia Kobiet zainicjował badania dotyczące doświadczeń atletów w zakresie cyklu menstruacyjnego. W badaniu ankietowano australijskich sportowców z Tokio od kwietnia 2020 r. Zauważono, że jedna piąta zawodniczek doświadczyła zmiany cyklu miesiączkowego podczas COVID-19. Zaburzenia te obejmowały m.in. większą bolesność podczas okresu, nieregularność, nasilenie miesiączek lub całkowity ich brak, u niektórych dziewcząt miesiączki stawały się regularne.

Autorzy tłumaczą, że wpływ COVID-19 na okres może być skutkiem pojawienia się strachu czy lęku wywołanych izolacją i pandemią oraz zmian fizjologicznych, wynikających ze zmniejszenia intensywności treningów podczas lockdownów i izolacji. To mogłoby wyjaśniać zaburzenia miesiączkowania u kobiet, które przed pandemią bardzo intensywnie ćwiczyły.

Jak informuje portal Medical News Today, który zapytał kobiety oraz specjalistów o wpływ tzw. długotrwałego COVID-19 na miesiączki, problemy z okresem mogą obejmować: nieregularne miesiączki, większą ilość skrzepów oraz nasilenie objawów zespołu napięcia przedmiesiączkowego (PMS) trwające przez dłuższy czas od zachorowania z powodu koronawirusa.

Według dr Lindy Fan z Yale School of Medicine, która wypowiedziała się dla portalu, to stres może oddziaływać na miesiączki, ponieważ zaburza komunikację między mózgiem a jajnikami. Ekspertka przytacza też badania, które wskazują na bezpośredni wpływ nowego koronawirusa na jajniki. Problem wymaga jednak dalszych, dokładnych badań.