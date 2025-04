Czym jest zapalenie dziąseł?

Zapalenie dziąseł to początkowy i najłatwiejszy w leczeniu etap choroby dziąseł, który jednak w przyszłości może przeistoczyć się w zapalenie przyzębia i w efekcie trwale uszkodzić zęby, szczękę i żuchwę.

Zapalenie dziąseł jest chorobą infekcyjną, która pojawia się w wyniku nagromadzenia płytki nazębnej – bezbarwnej i lepkiej warstwy bakterii, które osiadają na zębach i dziąsłach. Bakterie te, gdy nie są usuwane w wyniku mycia i szczotkowania zębów, tworzą groźne toksyny. To właśnie one mogą wywołać zapalenie dziąseł.

Jeśli cierpimy na zapalenie dziąseł, warto, abyśmy wiedzieli, że uszkodzenia na tym etapie choroby są jeszcze odwracalne, ponieważ podtrzymująca zęby tkanka łączna i kostna nie są jeszcze objęte procesem chorobowym.

Co przyczynia się do zapalenia dziąseł?

Czynniki, które mogą spowodować zapalenie dziąseł, to:

niedostateczna higiena jamy ustnej (szczotkowanie, nitkowanie);

niektóre leki (tabletki antykoncepcyjne, leki, które stosuje się w nadciśnieniu tętniczym i preparaty przeciwpadaczkowe);

pewne choroby (np. AIDS, anemia, białaczka i cukrzyca);

zmiany hormonalne (ciąża, dojrzewanie, menopauza);

drożdżaki, wirus opryszczki, bakterie;

palenie tytoniu;

niedożywienie.

Czy mam zapalenie dziąseł?

Aby rozpoznać, czy borykasz się z zapaleniem dziąseł, sprawdź, czy występują u Ciebie któreś z poniższych objawów tej choroby:

krwawiące, bolące, swędzące lub zaczerwienione dziąsła;

afty;

ropa między zębami a dziąsłami;

cofnięcie się szyjek zębowych (zęby wydają się dłuższe);

uczucie niesmaku;

utworzenie się kieszonek dziąsłowych pomiędzy zębami a dziąsłami (gdzie gromadzi się jedzenie i płytka nazębna);

nieświeży oddech.

Co mogę robić, by ograniczyć ryzyko zachorowania?

Aby uniknąć zapalenia dziąseł, warto:

myć zęby 2–3 razy dziennie po 3–5 minut i używać nici dentystycznych;

podczas mycia zębów szorować szczoteczką również dziąsła i język;

korzystać z dobrej szczoteczki do zębów, która dociera w trudno dostępne miejsca jamy ustnej;

używać płynu do płukania ust;

wymieniaj zużyte szczoteczki do zębów;

spożywać posiłki bogate w wapń (mleko, ciemne zielone rośliny, przetwory mleczne, migdały, mięso łososia) i witaminy A, B i C;

unikać palenia tytoniu;

jeść surowe warzywa;

pić zieloną herbatę;

unikać stresu;

używać żelu aloesowego do szczotkowania dziąseł i masuj je z pomocą olejku eukaliptusowego;

używaj szczoteczki elektrycznej, która dokładniej czyści jamę ustną.

Pamiętaj: odpowiednia higiena to pierwsza i najważniejsza zasada, która pozwoli Ci cieszyć się nienagannym uśmiechem i zdrowiem zębów oraz dziąseł!