Dobrze wiesz, że dzień powinien zaczynać się od pożywnego śniadania, ale najzwyczajniej w świecie brak ci na nie czasu. Podobną wymówkę i niezdrowe nawyki żywieniowe w Europie i USA ma 10-30 proc. kobiet. Wciąż zabiegane lub wiecznie na diecie sięgają po szybkie przekąski. Podpowiadamy jak rano skomponować szybkie i zdrowe śniadanie, a jak zaszaleć z weekendowym śniadaniem w wersji de lux.

Wieczny głód czasu

Dzwoni budzik. Znów jesteś spóźniona. Szybki prysznic i makijaż. Garderobę przezornie przygotowałaś poprzedniego wieczora. Sprawdzasz w pośpiechu czy masz przy sobie codzienny niezbędnik: telefon – jest, kalendarz – jest, klucze – są, pusty żołądek – również! Wybiegasz z domu marząc od wyjścia o szybkim powrocie. To dlatego, że dla dodatkowej minuty snu po raz kolejny poświęciłaś poranne śniadanie, które jest motorem do działania. Brak ci sił witalnych i motywacji, jesteś lekko senna i apatyczna. Ratujesz się kupioną po drodze do pracy kawą, batonem lub słodką bułką w nadziei na ekspresowy zastrzyk energii. Błąd!

Zdrowy nawyk – śniadanie o poranku

Już nasze prababki mówimy: Śniadanie jedz jak król, obiad jak książę a kolację jak żebrak. Nawet jeśli nie masz czasu na poranną ucztę, zadbaj by było one w pełni wartościowe. Najlepiej zacząć dzień od porcji węglowodanów, które znajdziesz np. w płatkach owsianych. Można je przygotować z jogurtem mleku z równie energetycznymi dodatkami jak orzechy, nasiona dyni lub słonecznika, świeżymi lub suszonymi owocami.

Podstawą konstruowania zdrowych, zbilansowanych posiłków jest dbanie o ich pełnowartościowość. Oznacza to, że nie powinno zabraknąć w nich źródła wysokiej jakości biologicznej białka, źródła węglowodanów złożonych i warzyw lub owoców. Nawet jeżeli zaspaliśmy możemy w prosty sposób uratować sytuację zabierając ze sobą w drogę owsiankę, źródło białka mlecznego, przetarte warzywa i pieczywo, które łatwo schrupać nawet na przystanku.

– radzi dietetyk Karolina Jaworska z poradni SekretyDiety.pl

Oto nasz propozycja śniadania dla osoby, która zaspała:

Activia owsianka klasyczna 180g (opakowanie) 151kcal

sok wielowarzywny - 500ml (opakowanie, 2 szklanki) 120kcal

pełnoziarniste pieczywo chrupkie 48g (3 kromki) 150kcal

suma: 422kcal

Gdy brakuje nam czasu na zjedzenie posiłku rozwiązaniem może być jedzenea po drodze. Nasz "domowy, zdrowy fast-food" powinien być łatwy do zabrania, nie może się kruszyć i kapać. Dobrze dobrany produkt, tak jak wspomniana gotowa owsianka, nie tylko pozwoli nam czuć się sytymi ale też dostarczy naszemu organizmowi składników, które pomagają dbać o zdrowe trawienie (wapń pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu enzymów trawiennych, natomiast bakterie jogurtowe poprawiają trawienie zawartej w produkcie laktozy u osób mających trudności z trawieniem laktozy).

Zdrowe śniadanie de lux

W korporacyjnym świecie, rodzinnym chaosie czy studenckim żywieniowym miszmaszu znajdź czas i miejsce na królewskie śniadanie. Zacznij weekend od zdrowego porannego rytuału. Równie ważna co zawartość talerza, jest cała oprawa posiłku i atmosfera przy stole. Biały obrus, kwiaty w wazonie, ulubiona zastawa, śmiechy dzieci lub chwila ciszy i poranna lektura gazety. Jedź spokojnie, delektuj się i beztrosko przeciągaj ten czas. Pośpiech podczas jedzenia to gwarantowane problemy z trawieniem w przyszłości. Pozwól sobie na więcej dodając do owsianki niecodzienne składniki jak np. wiórki gorzkiej czekolady, orzechy makadamia lub migdały. Zamiast kawy przygotuj smoothies ze świeżych owoców.

Popuśćmy wodze wyobraźni – oto propozycja śniadania de lux:

Zacznij od tatara z łososia wędzonego podanego w awokado, grzanki z czosnkiem, lekka sałatka, owsianka

awokado 70g (pół sztuki) 100 kcal

łosoś wędzony 50g (2 plastry) 100kcal

oliwki zielone 5g (2 sztuki) 7 kcal

kapary 5g (kilka sztuk) 7 kcal

cebula 20g (plasterek) 6 kcal

cytryna 14 g (plasterek) 5 kcal

Awokado przekrajamy na pół, wyjmujemy pestkę, delikatnie wydrążamy. Łososia siekamy drobno, mieszamy z pokrojonymi w plasterki oliwkami, kaparami i drobniutko pokrojoną cebulką oraz pokrojoną wydrążoną częścią awokado. Cały farsz wkładamy w wydrążone częściowo awokado, dekorujemy cytryną. Do tego:

bułka grahamka 60g (1 sztuka) 150 kcal

czosnek 6g (1 ząbek) 6 kcal

Bułkę przekrajamy na pół, ząbek czosnku lekko zgniatamy, nacieramy nim bułkę. Podpiekamy w piekarniku. Podajemy z sałatą:

mieszanka sałat (rukola, roszponka, sałata masłowa) 100g (duży talerzyk) 14kcal

koperek 10 (kilka piórek) 3 kcal

pomidorki koktajlowe 50g (kilka sztuk) 8 kcal

cebula 60g (3 plasterki) 18 kcal

oliwa 2g (kilka kropli) 15 kcal

cytryna 14 g (plasterek) 5 kcal

Sałatę rwiemy, mieszamy z pokrojonymi pomidorami, koperkiem, doprawiamy sokiem z cytryny i oliwą. Do tego coś pożywnego:

owsianka klasyczna 180 (opakowanie) 151kcal

suma: 595 kcal

Takie śniadanie to gwarancja dobrego humoru na cały dzień.