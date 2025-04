Do najbardziej alergizujących należą: białko kurzego jaja, mleko, ryby i owoce morza, orzeszki ziemne, soja, sezam, truskawki, poziomki i owoce cytrusowe. Ale uczulenie mogą wywoływać też dodatki użyte do produkcji jedzenia, np. konserwanty, syntetyczne barwniki i aromaty.

Jadłospis na testach. By przekonać się, czy dziecko ma uczulenie, można przeprowadzić kulinarny sprawdzian. Z diety malucha wyeliminuj wszystkie budzące podejrzenia produkty. Potem pojedynczo i stopniowo (nie częściej niż co kilka dni) wprowadzaj je ponownie do diety. Gdy zorientujesz się, który składnik powoduje przykre dolegliwości, po prostu wyłącz go z jadłospisu.

Nasza rada: By sprawniej kontrolować dietę, prowadź dzienniczek. Zapisuj w nim wszystko, co danego dnia zjadło i wypiło dziecko, a także ewentualne objawy uczulenia.

Pora do doktora. Oprócz żołądkowych dolegliwości, alergia pokarmowa może wywoływać także inne objawy. Zdarza się, że po zjedzeniu uczulającego składnika dziecko staje się rozdrażnione, boli je głowa albo ma kłopoty ze snem. Pojawia się wysypka, katar czy obrzęk ust. Wyjątkowo silna reakcja alergiczna potrafi wywołać tzw. wstrząs anafilaktyczny. Towarzyszące mu duszności, obrzęk krtani i zakłócenia w pracy serca zagrażają życiu. Natychmiast trzeba wezwać pogotowie.

Nasza rada: Jeśli podejrzewasz, że dziecko jest na coś uczulone, poproś pediatrę o skierowanie do alergologa. Specjalista zleci wykonanie testów, które pomogą postawić jednoznaczną diagnozę i w razie potrzeby podjąć właściwe leczenie.