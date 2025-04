Alergia pokarmowa - 8 skutecznych rad

Alergia pokarmowa dotyka coraz więcej osób spośród nas i naszych bliskich. Poznaj 10 prostych rad, dzięki którym unikniesz przykrych objawów alergii!



fot. Fotolia



Jak powstaje alergia na pokarmy?

Przy pierwszym spożyciu danego pokarmu układ odpornościowy osoby skłonnej do rozwoju alergii wytwarza przeciwciała zwalczające alergen. Przy kolejnym kontakcie z uczulającym białkiem pokarmowym organizm traktuje go już jak wroga i walczy, próbując go wyeliminować. Głównym mechanizmem tej walki jest uwolnienie z uszkodzonych komórek histaminy i innych mediatorów, które mogą wywołać reakcję anafilaktyczną, w wielu przypadkach prowadzącą do rozwoju stanu zagrażającego życiu – czyli wstrząsu anafilaktycznego.

10 porad dla alergika

Oto kilka krótkich porad dla osób, które cierpią z powodu alergii pokarmowej.

Jeśli na jakiś składnik pokarmu twój organizm reaguje inaczej niż zazwyczaj , następnym razem podchodź do niego bardzo ostrożnie.

Podczas zakupów uważnie czytaj etykiety produktów, nawet tych znanych wcześniej. Producent może zmienić recepturę i dodać do składu czynnik uczulający, np. seler lub orzeszki ziemne.

Uważaj zwłaszcza na zboża zawierające gluten (tj. m.in. pszenicę, żyto, jęczmień, owies), skorupiaki, jaja, ryby, orzeszki ziemne, soję i produkty pochodne, mleko i nabiał, seler, gorczycę oraz nasiona sezamu. Są to najsilniejsze alergeny pokarmowe.

Zawsze zwracaj uwagę na napis: „Może zawierać śladowe ilości alergenów".

W restauracji zwracaj szczególną uwagę na marynaty, przyprawy, sosy i dressingi. Zapytaj o ich skład, jeśli cię niepokoi. Niektóre składniki będące konserwantami lub substancjami smakowymi mogą wywołać ciężką anafilaksję.

Poinformuj bliskich, że dany składnik pożywienia może cię uczulać. Poczujesz się bezpieczniej, jeśli będą wiedzieć, że trzeba ci szybko pomóc, gdy poczujesz się źle.

Skonsultuj z dietetykiem i alergologiem, co możesz jeść lub podawać dziecku, jeśli już raz wystąpiły objawy alergii pokarmowej.

Na pierwsze objawy alergii pokarmowej reaguj jak najwcześniej. W przeciwnym razie istnieje groźba gwałtownego rozwoju reakcji uczuleniowej, z anafilaksją włącznie.

O alergii pokarmowej czytaj też na naszym forum medycznym.

Na podstawie materiałów prasowych kampanii "Przygotuj się na wstrząs"