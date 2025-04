Alfabet Witalności

Witalność to ogólny dobry stan zdrowia i samopoczucia oraz prawidłowa wydajność organizmu. Najlepiej dbać o nią codziennie, przestrzegając prostych reguł witalnego życia. Postępując według wymienionych poniżej zasad możemy zwiększać nasz kapitał energii życiowej, a co za tym idzie odporność na choroby i infekcje. Witalność powinniśmy budować długoterminowo, a pobudzanie organizmu warto rozpocząć już wiosną.

A jak aloes drzewiasty

Liście aloesu drzewiastego są cenionym surowcem leczniczym w medycynie. Przygotowany z nich wyciąg ma właściwości immunostymulujące i podnosi poziom przeciwciał w organizmie. Zwiększa on także liczbę komórek biorących udział w regeneracji skóry oraz błony śluzowej.

B jak biostymulacja

Biostymulacja to proces pozytywnej reakcji komórek naszego organizmu, który pomaga wyzwolić jego własny potencjał leczniczy. Biostymuluj zatem swój organizm przez cały rok. Jedną z metod jest biostymulacja za pomocą preparatów pochodzenia roślinnego. Skutecznym biostymulatorem jest wyciąg z aloesu drzewiastego. Po produkty z aloesem sięgnij zatem jeszcze przed chorobą, kiedy czujesz osłabienie oraz w jej trakcie, kiedy chcesz złagodzić dolegliwości i przyśpieszyć powrót do zdrowia.

C jak czas dla Ciebie

W ciągu dnia znajdź 10 minut tylko dla siebie, tak aby nikt Ci nie przeszkadzał i było w miarę cicho. Oddychaj głęboko i uśmiechaj się do siebie. To tylko 10 minut, a pozwoli Ci działać o wiele spokojniej i bez nerwów podchodzić do spraw życia codziennego.

D jak dobra dieta

Twoje posiłki powinny być zrównoważone i spożywane regularnie. Najlepiej jedz małe porcje ale często, około 5 razy dziennie, unikaj potraw tłustych i ciężkostrawnych. Nie głodź się. Pij od1,5 do 2 litrów wody niegazowanej w ciągu dnia.

E jak energiczny spacer



W ciągu dnia przeznacz co najmniej 30 minut na ćwiczenia fizyczne. Wystarczy, że wysiądziesz przystanek wcześniej i pozostałą część planowanej trasy przejdziesz na piechotę.

F jak fitoterapia

Aby wzmocnić swoją odporność sięgaj po zioła i preparaty oparte na wyciągach z roślin. Fitoterapia stanowi optymalne uzupełnienie terapii lekami syntetycznymi. Nowoczesne postacie leków roślinnych zawierają substancje aktywne o znanych parametrach fizykochemicznych i o określonych właściwościach leczniczych. Tak przygotowane preparaty można dokładnie dawkować oraz badać ich skuteczność.

G jak głęboki oddech

Żyjesz w ciągłym stresie? Wyluzuj. Najgroźniejszy dla naszego zdrowia jest stres przewlekły. Naucz się radzić sobie z nim. Aby uspokoić rozkołatane serce weź kilka głębokich oddechów.



H jak harmonia



Harmonia między ciałem i umysłem jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania. Staraj się dbać zarówno o swój stan psychiczny jak i fizyczny. Zwiększenie odporności pozwoli Ci cieszyć się zdrowiem i zachować harmonię wewnętrzną. Zły stan zdrowia hamuje nasz rozwój.

I jak indywidualne podejście

Wybierz taki sport, który będzie Ci sprawiał przyjemność. Ważne jest aby ćwiczyć regularnie.

Nie ma jednorazowej recepty na witalność. Są zasady, których należy przestrzegać by żyć witalnie. Ich realizacja w praktyce powinna zależeć od indywidualnego podejścia każdej osoby.

J jak jabłko

Jedz owoce i warzywa. Jak mówi angielskie przysłowie „One apple a day keeps the doctor away” (co w wolnym tłumaczeniu oznacza „jedno jabłko dziennie i nie będziesz potrzebować lekarza”). Owoce i warzywa są źródłem wielu witamin i minerałów. Delektuj się nimi codziennie na zdrowie!

K jak kontrola masy ciała

Systematycznie kontroluj masę swojego ciała. Jeśli chcesz sprawdzić, czy jest ona prawidłowa wykorzystaj wskaźnik BMI (skrót od ang. „Body Mass Index”). Oblicza się go z ilorazu masy ciała do kwadratu wysokości wyrażonej w metrach kwadratowych (masa ciała w kg/wzrost w m2). Wartość wskaźnika, która wskazuje na prawidłową masę ciała dorosłego człowieka mieści się w przedziale 18,5 – 24,9. Obniżenie zbyt wysokiej masy ciała już o 10% nie tylko zwiększa witalność, ale powoduje zmniejszenie ryzyka występowania takich chorób cywilizacyjnych jak: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze czy miażdżyca.

L jak lekki posiłek przed snem

Nie objadaj się przed snem. Ostatni posiłek zjedz najpóźniej dwie godziny przed położeniem się do łóżka. Unikaj ciężkostrawnych potraw na kolację. Kiedy śpisz, Twój organizm trawi wolniej.

Ł jak łyk świeżego powietrza

Nic lepiej nie ładuje akumulatorów niż weekend za miastem. Postaraj się często wyjeżdżać w czystsze ekologicznie tereny. Spacer po lesie dotlenia organizm. Jeśli jesteś alergikiem w miarę możliwości wyjeżdżaj nad morze, gdzie powietrze jest wilgotne, wyjątkowo czyste i bogate w jod.



M jak magnez

Niedobór magnezu powoduje m.in. nadpobudliwość nerwowo-mięśniową, zaburzenia koncentracji, osłabienie i kołatanie serca. W stanach przemęczenia unikaj picia mocnej kawy czy herbaty, sięgnij po czekoladę, szpinak lub otręby bogate w magnez. Nie bez przyczyny nazywany jest on pierwiastkiem życia.

N jak naturalność

Naturalne składniki naszej diety, naturalne metody wzmacniania naszej odporności, naturalne kosmetyki – korzystaj z tego, co dała nam natura. Unikaj wysoko przetworzonej żywności oraz tej, która ma długi termin przydatności do spożycia. Sprawdzaj, czy kosmetyki, których używasz nie zawierają sztucznych barwników ani sztucznych substancji zapachowych.

O jak oczyszczanie

Przynajmniej 4 razy do roku stosuj kuracje oczyszczające. Używaj filtrów do wody, zrezygnuj

z używania aluminiowych garnków. W miarę możliwości wybieraj te owoce i warzywa, które uprawiane są metodami organicznymi. Należy zwrócić uwagę na technologię sporządzania posiłków. W profilaktyce chorób cywilizacyjnych zaleca się gotowanie produktów w wodzie, na parze, pieczenie oraz smażenie bez tłuszczu.

P jak profilaktyka

Profilaktyka, to przygotowanie organizmu do okresu zwiększonej odporności, poprzez szczególne dbanie o siebie i stosowanie wzmacniających preparatów naturalnych.

R jak regularny odpoczynek w trakcie pracy

W trakcie pracy co godzinę rób sobie kilkuminutową przerwę. Oderwij na chwilę wzrok od monitora, weź głęboki oddech i powoli wykonaj krążenia głową. Odejdź od biurka, zrób kilka skłonów. Przestaniesz narzekać na ból pleców, a także na zmęczone i piekące oczy.



S jak sen

Dbaj o odpoczynek nocą. Sen jest konieczny dla utrzymania dobrego samopoczucia. Śpij około 7 godzin dziennie. Najzdrowiej śpi się w wywietrzonym pomieszczeniu. Dobry i głęboki sen regeneruje utracone w ciągu dnia siły witalne. Rytm biologiczny większości czynności fizjologicznych człowieka wykazuje największe wartości podczas dnia, a najmniejsze nocą. 60% populacji jest najbardziej efektywna pomiędzy godziną 8 a 11 oraz od godziny 16 do 21. Zmniejszoną wydolność obserwuje się od godziny 13 do 15, a minimalną między godziną 2 a 3. Układaj codzienne zadania tak, aby nie zaburzyć swojego naturalnego rytmu dobowego.

T jak trening

Zmobilizuj się do regularnego uprawiania sportu. Poprawisz zarówno swoją kondycję fizyczną jak i psychiczną. Stare przysłowie, które mówi „w zdrowym ciele, zdrowy duch” wcale nie utraciło sensu.

U jak uśmiech

Siłą uśmiechu możemy przywrócić radość sobie i drugiemu człowiekowi. Spróbuj uśmiechać się do siebie, a zobaczysz, że od razu poczujesz się lepiej. Nie bądź smutasem. Witalne życie jest pełne powodów do radości. Żyj optymistycznie!



W jak witalność

Z jak zdrowie

Jest kwintesencją witalnego życia! Dbaj o nie codziennie aby utrzymać je w dobrej formie na wiele lat.