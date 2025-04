Aloes, nazwany w dawnych czasach „lekarzem w doniczce”, w starożytnym Egipcie zyskał miano „rośliny nieśmiertelności”. Głównie dzięki zawartym w tej roślinie substancjom działającym na odporność. Liście tej rośliny zawierają witaminy A, C, E oraz z grupy B oraz całą gamę mikro- i makroelementów, takich jak: sód, wapń, magnez, żelazo, a także inne cenne substancje (jest ich w sumie 270). Większość z nich działa wspomagająco na układ immunologiczny i przyśpiesza przepływ limfy.

Specjalne metody wyciskania soku z miąższu liści pozwalają na zachowanie większości z tych substancji, a co za tym idzie na utrzymanie prozdrowotnych właściwości aloesu. Nad technologią przetwarzania aloesu czuwa Międzynarodowa Rada Naukowa ds. Aloesu, która produktom spełniającym jej standardy przyznaje certyfikat jakości IASC. Sok z aloesu firmy Laboratoria Natury posiada taki certyfikat.

Sok z aloesu wspiera odporność i wspomaga prawidłowe trawienie. Można go stosować przy problemach żołądkowych. Dodatkowo można wykorzystywać jego kojące właściwości przy różnego rodzaju reakcjach alergicznych, poparzeniach słonecznych i trądziku. Sok z aloesu ma również zastosowanie w kosmetyce – poprawia wygląd skóry, głęboko oczyszcza, powoduje wzrost elastyczności skóry i pomaga wzmacniać jej komórki.

