Leśne przedszkola, w których dzieci przebywają prawie wyłącznie na zewnątrz blisko natury, są coraz popularniejsze. Przypisuje się im wyjątkowy wpływ na zdrowie. Nie każde dziecko ma szanse z takiej możliwości skorzystać, dlatego to fińskie badanie powinno być dla nas inspiracją. Przebywanie dzieci w zaaranżowanym niewielkim leśnym środowisku w miejskiej scenerii w krótkim czasie korzystnie wpłynęło na układ odpornościowy maluchów. Na czym polegał eksperyment, jak skorzystały dzieci i jak możemy my wykorzystać tę wiedzę?

Leśne przedszkole w miejskiej dżungli – na czym polegał eksperyment?

W badaniu wzięło udział 75 dzieci z dziesięciu miejskich przedszkoli. Na betonowych posadzkach umieszczono runo leśne, darń i skrzynki do sadzenia, w których dzieci uprawiały rośliny. Przedszkolaki w wieku od 3 do 5 lat pięć razy w tygodniu przebywały w tym zaaranżowanym leśnym środowisku pomiędzy betonowymi budynkami. To wystarczyło, żeby po miesiącu eksperci odkryli, że skład mikroflory jelitowej u dzieci stał się podobny do tego, który występuje u ich rówieśników codziennie przebywających w lesie. Kluczowy był kontakt z różnorodnością biologiczną oferowaną przez naturę.

Co jeszcze zaobserwowali fińscy naukowcy i co z tego wynika?

Uczeni zauważyli, że nie tylko mikroflora jelit stała się zdrowsza, ale też skład mikroorganizmów na skórze dzieci bardzo się wzbogacił. Pojawienie się większej ilości specyficznych bakterii, które wzmacniają ochronę immunologiczną skóry, spowodowało, że w organizmach dzieci wzrósł poziom markerów odporności (np. cytokiny TGF-β1), a zmniejszył związków przyczyniających się do rozwoju stanów zapalnych i chorób autoimmunologicznych. Poprawiły się też wyniki morfologii przedszkolaków.

Tereny dziedzińców wszystkich przedszkoli powinny zostać przekształcone w tereny zielone, ponieważ poprawi to regulację układu odpornościowego dzieci w zaledwie miesiąc. Co więcej, poprawi się u dzieci motoryka i zdolność koncentracji, a także nabiorą bliskiego kontaktu z naturą.(…) Byłoby najlepiej, gdyby dzieci mogły bawić się w kałużach i każdy mógł kopać organiczną glebę - posumował Aki Sinkkonen z Uniwersytetu w Helsinkach, współautor badania.

Ten ciekawy eksperyment potwierdza to, co już wiemy na temat wpływu natury na organizm. Specjaliści od dawna przypominają, że zróżnicowane otoczenie biologiczne to większa różnorodność mikroorganizmów człowieka. Bogatsza i zdrowsza mikroflora to z kolei mniejsze ryzyko rozwoju alergii, astmy, chorób autoimmunologicznych, przewlekłych stanów zapalnych, infekcji, otyłości i nowotworów. A im wcześniej dojdzie do zasiedlenia organizmu pożytecznymi mikroorganizmami, tym większe szanse na zdrowsze życie w przyszłości.

