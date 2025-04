Czym jest odporność?

Odporność jest to taki układ, który broni nas przed innymi organizmami, takimi jak bakterie, wirusy czy grzyby. Musimy sobie bowiem zdawać sprawę, że funkcjonując w środowisku, jesteśmy postrzegani przez nie jako rodzaj pożywienia. Mówiąc lapidarnie, to właśnie układ odpornościowy chroni nas, żebyśmy nie zostali przez nie zjedzeni.

Na czym polega mechanizm działania układu odpornościowego?

Agresorzy, w postaci bakterii, wirusów lub grzybów, mogą być zlokalizowani na zewnątrz albo wewnątrz komórek. Gdy występują zewnątrzkomórkowo, do ich zwalczania służą głównie przeciwciała, dla których jednak niedostępne są patogeny ukryte wewnątrz komórki. Wtedy niezbędna jest działalność odporności komórkowej, polegającej na rozpoznaniu przez komórkę odpornościową, komórki zakażonej i zabiciu jej, a następnie znajdującego się w jej wnętrzu wirusa lub bakterii.

Co jest przyczyną zaburzeń odporności?

Niedobory odporności dzielą się na dwa główne rodzaje: pierwotne i wtórne. Te pierwsze, są zwykle uwarunkowane genetycznie i szczególnie często przejawiają się u małych dzieci. U osób dorosłych natomiast występują w jednej formie, jako powszechny zmienny niedobór odporności, który jest jednak nie zbyt powszechny. Objawia się on często powtarzającymi się zapaleniami płuc i po jego rozpoznaniu, pacjent otrzymywać musi do końca życia, co dwa tygodnie, preparaty immunoglobulin drogą dożylną lub podskórnie. Jeżeli chodzi o niedobory wtórne, to są powodowane daną chorobą, np. nowotworem krwi (stąd głównym objawem białaczki jest zakażenie spowodowane niedostateczną obroną organizmu) lub też przez leki, których działaniem niepożądanym jest właśnie uszkodzenie odporności.

Czy rzeczywiście jogurty oraz inne tego typu dostępne na rynku produkty mogą wzmocnić odporność?

Nie, nie ma takich prostych sposobów na stymulację odporności. Najlepszym jej sposobem jest szczepienie, które jest nakierowane na wytworzenie odporności wybiórczej na jeden, określony patogen: bakterie czy wirus. Natomiast pobudzanie odporności ogólnej porównać można do podania leku na inteligencję, zamiast uczenia się. Inaczej mówiąc układ odpornościowy składa się z oddzielnego działania kilkuset tysięcy różnych klonów, z których każdy rozpoznaje inną bakterię lub innego wirusa. Jest to układ, który uczy się przez kontakt z takim wirusem, który zapamiętuje. Nie można zastąpić tego jego swoistą stymulacją. To, co możemy natomiast zrobić, to podwyższać odporność nieswoistą, nie polega to jednak na podawaniu leków, a na tzw. hartowaniu się.

Spisała: Urszula Somow