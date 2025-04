„Moda na Serce”, inicjator wszechstronnych działań prozdrowotnych dla kobiet

w Polsce, wprowadza darmową aplikację mobilną stworzoną z myślą o kobiecych sercach. Można ją pobrać ze strony http://www.modanaserce.pl/app.php i w kilku prostych krokach dowiedzieć się, co robić, aby naszemu sercu było lepiej z dnia na dzień.

Aplikacja SERCE pomaga monitorować wpływ stylu życia na kondycję serca. Ściągając ją na telefon lub inne urządzenie mobilne, możesz w każdym miejscu i o każdej porze dnia kontrolować wydolność swojego mięśnia sercowego. Wprowadzając informacje o swoich nawykach żywieniowych, aktywności fizycznej, nastroju i sposobie spędzania czasu, otrzymasz raport o stanie serca.

Do raportu zostaną dołączone krótkie porady, co można zrobić, aby poprawić wydolność serca. Stosując się do zaleceń możesz obserwować poprawę zdrowia! Aplikacja pozwala na dzielenie się wynikami ze znajomi, dzięki czemu można wraz z bliskimi dbać o lepszą kondycję serca.



„Moda na Serce. Zaprojektuj swoje zdrowie” to kampania świadomościowa Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet realizowana w obszarze profilaktyki chorób układu naczyniowo-sercowego u kobiet. Śledząc działania podejmowane przez Ambasadorki oraz Przyjaciół kampanii każda Polka może zmienić swoje codzienne nawyki. Aby dowiedzieć się więcej na temat zdrowia kobiet wejdź na dlazdrowiakobiet.pl. Szczegóły dotyczące kampanii znajdziesz na: www.modanaserce.pl // www.facebook.com/modanaserce.

Źródło: materiały prasowe f2f evolution/mn