Dziś ostatni fragment książki - rozdział "Astma (dychawica oskrzelowa)":

"Charakteryzuje się napadowymi zaburzeniami oddychania z charakterystycznym świstem wydechowym. Choroba obejmuje oskrzela i inne części układu oddechowego. Astma coraz częściej występuje w krajach rozwiniętych.

Na astmę choruje 2-5% populacji. Jej początek ma charakter nagły u dzieci w wieku 5-15 lat. Objawy występują napadowo i ustępują samoistnie lub pod wpływem leczenia,

Przyczyny

Istnieje wiele czynników powodujących napady astmy. Najważniejszymi są alergeny. Do najpowszechniej występujących alergenów należą: pyłki roślin, roztocza kurzu domowego, sierść zwierząt, pleśnie. Napad astmy mogą spowodować także infekcje układu oddechowego, sport - zwłaszcza uprawiany na zimnym powietrzu, stres, wdychanie dymu papierosowego lub zanieczyszczonego powietrza, niektóre warunki meteorologiczne, niektóre leki (kwas acetylosalicylowy).

Astma a sport

Wysiłek fizyczny na zimnym powietrzu może wywołać napad astmy. Po zaprzestaniu wysiłku objawy słabną i ustępują samoistnie w ciągu około 30 minut. Czasami napad jest skutkiem przedłużającego się wysiłku i zmusza do natychmiastowego jego przerwania. Sport uprawiany w sposób regularny może wspomagać leczenie astmy.

Zaleca się pływanie, ale niektóre sporty wytrzymałościowe, jak biegi długodystansowe, mogą nie być korzystne. Rodzaj oraz ilość uprawianego sportu przez dziecko z astmą należy ustalić z lekarzem indywidualnie, jest to bowiem zależne od rodzaju i ciężkości astmy.

Astma to choroba przewlekła

Astmy nie można wyleczyć całkowicie, jednak dzięki lepszemu poznaniu mechanizmów choroby osiągnięto duże postępy w terapii. Lekarze i chorzy mają do wyboru coraz lepsze leki, wiele z nich to preparaty nowej generacji, mające znacznie ograniczone działania uboczne. Podawane dzieciom pod kontrolą lekarską leki w formach wziewnych (aerozole, spray, proszki) pozwalają na prowadzenie przez alergików normalnego życia i ograniczenie uciążliwości choroby.

Objawy

Astma u dzieci może wystąpić bardzo wcześnie, nawet w okresie niemowlęcym.

Napady astmy nie zawsze mają takie samo natężenie i tak samo ciężki przebieg. U dziecka może wystąpić wiele objawów: od świszczącego oddechu do ciężkiej niewydolności oddechowej. Atak astmy często występuje wieczorem lub w nocy. W napadzie kaszlu oddech staje się świszczący i utrudniony, dziecko poci się, ma przyspieszone tętno, jego wargi i końce palców mogą przybrać zabarwienie niebiesko-fioletowe. Po kilkudziesięciu minutach atak może ustępować. Rozwój astmy jest bardzo zmienny: czasem choroba ogranicza się do kilku pojedynczych napadów, które nie stanowią rzeczywistego niebezpieczeństwa, ataki mogą jednak występować regularnie. W takim wypadku konieczne jest leczenie podstawowe.

Leczenie

Polega głównie na unikaniu kontaktu z alergenami i czynników wyzwalających napad (dym tytoniowy, zimne powietrze, stres itp.) Leczenie dostosowuje się do stopnia zaawansowania choroby, jej objawów oraz wieku dziecka. Codziennie stosuje się leki przeciwzapalne (kortykosteroidy, leki antyleukotrienowe), a w razie napadu i zaostrzenia dolegliwości - rozszerzające oskrzela, a przez to ułatwiające przepływ powietrza. Obecnie stosuje się głównie wziewne postacie leków rozszerzających oskrzela, a także środków sterydowych.

W tej formie są lepiej tolerowane i znacznie bezpieczniejsze. Takie leczenie daje dziecku szansę na normalne życie. Do ciężkich napadów astmy wymagających leczenia w szpitalu dochodzi coraz rzadziej. Przy prawidłowej i systematycznej terapii ryzyko to znacznie się zmniejsza. Nie ma możliwości całkowitego wyleczenia astmy. Niekiedy warto zwrócić się o poradę do psychologa, który zmniejszy związane z chorobą obawy rodziców i dziecka.

Zapobieganie

W leczeniu astmy bardzo ważna jest higiena życia codziennego. Z otoczenia dziecka i środowiska, w którym stale przebywa, należy usunąć alergeny i ich źródła (zwierzęta), nie narażać dziecka na wdychanie dymu papierosowego. Jeżeli nadwrażliwość powodują roztocza, należy używać pościeli z tworzyw sztucznych, często odkurzać mieszkanie i używać preparatów likwidujących alergeny.

Alergia to nie wszystko

Astmę zalicza się do chorób alergicznych, gdyż napady wywołuje najczęściej kontakt z alergenami (roztocza kurzu domowego, sierść zwierząt, pyłki traw i drzew).

Znaczącą, niekorzystną rolę odgrywają także wirusowe zakażenia górnych dróg oddechowych. Dlatego właśnie objawy astmy zaostrzają się jesienią i zimą. Wdychanie zanieczyszczeń oraz zimnego i wilgotnego powietrza również wywołuje ataki. Powodzenie leczenia zależy od starannej opieki lekarskiej oraz edukacji rodziny i pacjenta".

"Ciąża, poród, opieka nad dzieckiem" wyd. Larousse Polska, 2005

