Spis treści:

Obrzęk limfatyczny (inaczej słoniowacizna) to stan, w którym dochodzi do zaburzenia pracy układu limfatycznego (chłonnego), zastoju limfy i powstania obrzęku. Na ogół występuje w kończynach.

Obrzęk jest spowodowany gromadzeniem się nieprawidłowej ilości płynu z dużą zawartością białka w wyniku wad wrodzonych lub uszkodzenia naczyń chłonnych. Chorobie towarzyszy osłabienie miejscowej odporności, co sprzyja infekcjom bakteryjnym i grzybiczym. Obrzęk limfatyczny jest przypadłością postępującą, ale można skutecznie go zmniejszać.

Obrzęk limfatyczny może wystąpić w obrębie:

Obrzęk jest niekiedy powikłaniem leczenia onkologicznego lub infekcji pasożytniczych. Zaawansowana choroba może prowadzić do groźnych konsekwencji. Należą do nich utrudnione poruszanie się, zmęczenie, infekcje i rany skóry zagrażające sepsą.

Charakterystyczna dla obrzęku limfatycznego jest opuchlizna, która może przybierać różne rozmiary. Na ogół obrzęk jest jednostronny. Jeżeli dotyczy obu stron ciała, np. obu kończyn, to jest asymetryczny.

fot. Obrzęk limfatyczny / Adobe Stock, Julia

Typowe objawy obrzęku limfatycznego to:

Obrzęk limfatyczny z czasem postępuje. Przebieg choroby może być różny: od łagodnego po ciężki i zagrażający życiu.

Rozpoznanie zaawansowanego obrzęku limfatycznego przez lekarza jest dość proste. Często wystarczy wywiad lekarski i badanie palpacyjne opuchlizny. Jeśli jednak objawy są subtelne, np. niewielki obrzęk, uczucie ciężkości, to postawienie diagnozy jest sporym wyzwaniem.

Obrzęk limfatyczny może być mylony z obrzękiem spowodowanym niewydolnością układu krążenia. Przewlekły zastój żylny objawia się jednak zazwyczaj opuchnięciem obustronnym, zaś limfatyczny – jednostronnym lub asymetrycznym.

W niektórych przypadkach w diagnostyce obrzęku limfatycznego wykorzystuje się badania obrazowe, takie jak limfoscyntygrafia lub limfografia indocyjanidowa. Zwłaszcza wtedy, gdy planowana jest operacja.

Leczenie obrzęku limfatycznego ma za zadanie zmniejszyć opuchliznę. Robi się to kompleksowo. Ponieważ nie da się usunąć przyczyny obrzęku (naczynia chłonne są uszkodzone), terapia trwa do końca życia.

Główne sposoby leczenia obrzęków limfatycznych to:

Leczenie takie jest bardzo skuteczne i pozwala zmniejszyć objawy nawet w ciężkich przypadkach obrzęków limfatycznych, które doprowadziły do niepełnosprawności.

Zdarza się, że nadmiar skóry musi być wycięty chirurgicznie. Jest to ostatni etap leczenia. Operacja powinna być rozważona również wtedy, gdy standardowe leczenie nie przyniosło efektów. Inną możliwą formą leczenia, rzadko stosowaną, jest laseroterapia.

Sprawdź: Domowe sposoby na obrzęki nóg

Z racji tego, że obrzęk limfatyczny często wynika z wad wrodzonych, chory powinien kontynuować działania zapobiegające zastojom chłonki.

Nie wszystkie powyższe zasady są konieczne w zapobieganiu obrzękom limfatycznym. Skonsultuj się z rehabilitantem, aby dobrać najlepszy zestaw ćwiczeń oraz odpowiednie produkty uciskowe.