Upławy to zmora wielu kobiet. Są przykrym symptomem, obniżającym komfort życia. Stanowią objaw dla poszczególnych jednostek chorobowych. Bywają jednak mylone przez nas ze stanem prawidłowym, co niepotrzebnie sieje niepokój. Ważne jest bowiem to, że w poszczególnych dniach cyklu, wydzielina pochwowa zmienia się, co może być mylnie odbierane jako objaw jakiejś infekcji.

Jak zmienia się wydzielina pochwowa w ciągu cyklu miesiączkowego?

Jak wiemy pierwsze 5-7 dni cyklu to krwawienie miesiączkowe, u niektórych z nas poprzedzone brunatnym plamieniem. Po krwawieniu, następuje I faza cyklu miesiączkowego (folikularna), kiedy charakterystyczna jest suchość lub skąpe wydzielanie białawej, wodnistej wydzieliny, o dużej ciągliwości, ze szyjki macicy. Wydzielina jest bogata w mukopolisacharydy, stanowiące odżywkę dla plemników – zatem ułatwia im wędrówkę. Kilka dni przed owulacją śluz szyjkowy się zmienia się nieco, a my go obserwujemy jako śliską i klarowną wydzielinę, która jest rozciągliwa i przypomina konsytencją białko jaja kurzego. Przed samą owulacją śluz traci rozciągliwość i gęstość, stając się bardzo śliskim. W fazie II cyklu (lutealnej), pojawia się śluz zagęszczony, nieprzepuszczalny dla plemników, czopowaty. Zauważamy go na bieliźnie lub przy higienie intymnej, jako zbitą, czopowatą wydzielinę. Po wyschnięciu wydzielina staje się biała lub żółtawa. W ciąży sekrecja gęstego śluzu jest większa. Tworzy się z niego ochronny czop, zatykający kanał szyjki macicy.

Jakie mogą być upławy?

Serowate – to jedne z najczęściej występujących upławów. Są one charakterystyczne dla infekcji grzybiczej pochwy, której główną przyczyną jest Candida albicans. Wyglądają podobnie do „serka ziarnistego”. Mają kolor biały oraz słodkawy, mdły zapach z nutą drożdży. Razem z nimi występuje świąd, bolesność, zaczerwienienie i obrzęk okolic warg sromowych mniejszych i wejścia do pochwy. Ponadto pojawia się białawy nalot na wejściu do vaginy.

Pieniste – to zazwyczaj objaw infekcji bakteryjnej. W wydzielinie widoczne są pęcherzyki powietrza, z uwagi na występowanie bakterii beztlenowych. Upławy mogą mieć barwę białą lub szarawą. Po wyschnięciu owa wydzielina zmienia kolor na żółty lub zielonkawo-żółty. Infekcji bakteryjnej towarzyszy niemiła woń, określana jako rybia.

Szaro-zielone – są typowe w zakażeniu rzęsistkowym pochwy. Oprócz tego cuchną, mają wodnistą konsystencję i pienią się. Towarzyszy im dokuczliwy świąd, bolesność podczas oddawania moczu, a także zaburzenia mikcji.

Różowe – taki kolor przybiera zazwyczaj śluz szyjkowy podbarwiony krwią. Może się coś takiego pojawić podczas owulacji i ciąży, ale też przy stosowaniu antykoncepcji hormonalnej, pierścieni antykoncepcyjnych i infekcji pochwowych. Lepiej je skonsultować z lekarzem.

Ropne – bywają objawem różnych stanów, jak np. ciało obce w pochwie (częściej u małych dziewczynek) i infekcja rzeżączkowa. Mają nieprzyjemną woń i są różnie obfite. Może im towarzyszyć ból i problemy z oddawaniem moczu. Śluzowo-ropne upławy towarzyszą zakażeniu chlamydią. Krwisto-ropne mogą wystąpić gdy doszło do uszkodzenia pochwy lub szyjki macicy i ich zakażenia (być może z powodu tkwiącego ciała obcego).

Każda zmiana wydzieliny z pochwy, powinna obudzić w nas czujność. Czasem zbagatelizowanie takiego objawu, to zbagatelizowanie poważniejszej choroby. Każda infekcja wymaga wdrożenia odpowiedniego leczenia, ponieważ może rozprzestrzenić się na dalsze narządy układu rodnego kobiety, a nawet na cały organizm. Ponadto warto wykonać sobie badania określające jaki mikrob spowodował infekcje – wymaz z pochwy i stosowny antybiogram lub antymykogram. Wtedy możliwe będzie skuteczne leczenie infekcji. Nie wolno jeszcze zapomnieć o jednoczasowym leczeniu partnera seksualnego i powstrzymaniu się od aktywności płciowej przez cały czas trwania terapii infekcji. Na co dzień pamietajmy o prowadzeniu higienicznego trybu życia, właściwym podmywaniu okolicy intymnych i zdrowym żywieniu.

