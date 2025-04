Spis treści:

Reklama

Infekcjami intymnymi nazywa się stany zakażenia miejsc intymnych wirusami, grzybami, bakteriami, pierwotniakami lub pasożytami, co prowadzi do przykrych objawów, takich jak:

swędzenie pochwy,

pieczenie pochwy,

upławy, często o nieprzyjemnym zapachu lub dziwnym wyglądzie,

ból,

obrzęk,

wysypka miejsc intymnych.

Leczenie infekcji intymnych

Przy podejrzeniu infekcji intymnej, najlepiej udać się do ginekologa. Szczególnie gdy objawy są uporczywe. Najczęstszą infekcją intymną jest grzybica pochwy (kandydaoza) wywołana drożdżakami. Leczenie polega na stosowaniu doustnie lub miejscowo leków przeciwgrzybiczych, globulek dopochwowych czy kremów. W przypadku niektórych zakażeń intymnych konieczne jest przyjmowanie antybiotyku (metronidazol, klindamycyna). Podstawą leczenia jest też dbanie o higienę intymną, stosowanie odpowiedniego preparatu do higieny intymnej i wsparcie naturalnej bariery ochronnej dopochwowym probiotykiem dla kobiet.

Przy łagodnych infekcjach intymnych można wypróbować domowe środki zaradcze. Jeżeli w ciągu 1-3 dni objawy nie zmniejszają się albo nasilają się, konieczna jest wizyta u ginekologa. Domowe sposoby mogą działać przeciwdrobnoustrojowo i przeciwzapalnie, łagodzić świąd, pieczenie oraz obrzęk miejsc intymnych.

Probiotyk na infekcję intymną

Swędzenie pochwy, upławy i inne objawy infekcji intymnych mogą złagodzić specjalne probiotyki. Mają one formę kapsułek lub globulek dopochwowych, albo preparatów doustnych. Probiotyki, czyli dobre bakterie, przywracają właściwą równowagę bakterii i grzybów w pochwie. Można też przyjmować w naturalnej postaci - w formie jogurtów oraz kiszonek.

Kąpiel z sodą oczyszczoną

Aby złagodzić objawy infekcji intymnej, wsyp kilka łyżeczek sody oczyszczonej do niewielkiej ilości wody w wannie. Kąpiel powinna trwać około 15 minut. Soda zmniejsza stan zapalny, obrzęk, swędzenie pochwy i podrażnienie skóry towarzyszące infekcjom intymnym. Normalizuje też pH skóry. Działa wysuszająco, dlatego nie należy z nią przesadzać. Na infekcję intymną niektóre panie polecają okłady z sody oczyszczonej. Aby je przygotować, rozpuść łyżeczkę sody w szklance ciepłej wody i namoczonym w roztworze wacikiem przemyj miejsca intymne. Czynność powtarzaj do 3 razy dziennie.

fot. Soda na infekcje intymne / Adobe Stock, ekramar

Kąpiel z octem na infekcję intymną

Niektóre kobiety odczuwają poprawę po takiej kąpieli. Wystarczy dodać pół szklanki octu do wanny i pozostać w wodzie na 10-15 minut. Ocet eliminuje drobnoustroje, w tym drożdżaki i bakterie, oraz zmniejsza obrzęk.

Dieta na infekcję intymną

W przypadku infekcji grzybiczych pochwy należy unikać słodyczy, sera, owoców, alkoholu. Zamiast tego polecane są zboża, ryż, warzywa oraz jogurt naturalny i kiszonki, które poprawiają stan mikroflory organizmu.

Amol na infekcję intymną

Niektóre kobiety na zakażenia pochwy polecają Amol, który działa antyseptycznie i przeciwzapalnie. Stosowanie tego roztworu ziołowego na bazie alkoholu nie jest polecane w przypadku infekcji intymnych. Wprowadzanie amolu do pochwy może skutkować podrażnieniami i uszkodzeniem śluzówki. Preparatu nie należy stosować na błony śluzowe, uszkodzoną skórę oraz skórę z wysypką.

Woda utleniona na infekcję intymną

Woda utleniona, inaczej nadtlenek wodoru (H2O2) w stężeniu 3%, to związek o działaniu antyseptycznym i utleniającym. Ma właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze. Woda utleniona może zmniejszyć stan zapalny i ból spowodowane infekcją intymną. Jak stosować? Można dodać wodę utlenioną do kąpieli lub przemywać po rozcieńczeniu miejsca intymne. Nie wolno stosować wody utlenionej do irygacji pochwy. Warto też zaznaczyć, że nie istnieją wystarczające dowody na to, że jest to środek skuteczny w leczeniu infekcji intymnych.

Irygacje dopochwowe

Kobiety często stosują irygacje pochwy na dolegliwości związane z infekcjami intymnymi. Jest to jednak metoda, która może szkodzić. Przepłukiwanie pochwy często prowadzi do naruszenia fizjologicznej mikroflory narządów rodnych. W rezultacie te miejsca mogą stać się jeszcze bardziej podatne na atak patogenów. Stosowanie irygacji pochwy warto wcześniej skonsultować z ginekologiem.

Zioła, które można wykorzystać do łagodzenia objawów infekcji intymnych to szałwia, kora dębu, rumianek, oczar wirginijski, krwawnik pospolity oraz nagietek. Najlepiej stosować je w formie nasiadówek lub naparów do przemywania chorej okolicy, ale sprawdzą się też napary do picia. Zioła stosowane przy infekcjach intymnych mogą uzupełniać leczenie ginekologiczne, a także zapobiegać nawrotom choroby.

Kora dębu na infekcje intymne

Często polecanym domowym środkiem na infekcje intymne jest kora dębu, która ma działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwzapalne. Do głównych wskazań dla zastosowania kory dębu należą stany zapalne błon śluzowych i skóry, sprawdzi się przy nieprzyjemnych dolegliwościach kobiecych.

Jak stosować korę dębu na infekcję intymną? Przygotuj w tym celu nasiadówkę:

4 łyżki kory dębu zalej 2 litrami wody i gotuj pod przykryciem przez 10 minut. Po tym czasie odstaw płyn na około 15 minut. Odwar dodaj do niewielkiej ilości wody w wannie. Usiądź w wodzie i pozostań w niej przez około 10-15 minut, a następnie delikatnie i dokładnie osusz miejsca intymne czystym ręcznikiem. Nasiadówkę możesz wykonywać 1-2 razy dziennie.

Innym sposobem wykorzystania kory dębu jest przecieranie naparem miejsc intymnych.

Zioła do picia na infekcje pochwy

Najlepszą formą stosowania ziół na infekcje intymne są nasiadówki i napary do przemywania, jednak w niektórych przypadkach sprawdzi się picie naparów i herbat ziołowych. Jest to metoda polecana zwłaszcza gdy infekcji pochwy towarzyszy problem z drogami moczowymi. Sięgnij wtedy po zioła o działaniu moczopędnym, ponieważ przyspieszają usuwanie bakterii i innych drobnoustrojów z dróg moczowych. Właściwości diuretyczne posiadają: liść brzozy, ziele skrzypu polnego, liść pokrzywy, ziele nawłoci oraz lubczyk i pietruszka. Wspomagająco można również przyjmować sok z żurawiny.

Zioła o właściwościach przeciwgrzybiczych to np. szałwia, pokrzywa, kurkuma, jeżówka i nagietek. Picie przyrządzonych z nich naparów złagodzi swędzenie i pieczenie wynikające z infekcji grzybiczej pochwy.

Rumianek na infekcję intymną

Składniki rumianku mają właściwości bakteriobójcze, przeciwgrzybicze i przeciwzapalne, dlatego jest to ziele bardzo pomocne w zwalczaniu infekcji pochwy i sromu. Naparem z rumianku można przemywać miejsca intymne albo dodać odwar do nasiadówki. Aby zrobić leczniczą kąpiel z rumiankiem na infekcję intymną:

Zrób macerat: 100 g ziela rumianku zalej 1 litrem wody o temperaturze pokojowej i odstaw na 10 h. Po tym czasie całość zagotuj i odsącz. Do wanny nalej ciepłą tak, aby woda nie przekraczała linii nerek. Dolej ziołowy odwar do wody w wannie. Usiądź w wodzie na maksymalnie 20 minut.

fot. Rumianek na infekcje intymne / Adobe Stock, chamillew

Czosnek na infekcję intymną

Niektóre kobiety polecają na infekcję intymną czosnek, zarówno jego zjadanie, jak i wkładanie ząbka czosnku z doczepionym sznureczkiem do pochwy. Allicyna obecna w czosnku faktycznie działa przeciwgrzybiczo, m.in. na drożdżaki odpowiedzialne za zakażenie pochwy. Według badań zjadanie czosnku nie ma wpływu na ilość grzybów w pochwie. Z kolei stosowanie tej przyprawy wewnętrznie może powodować podrażnienia delikatnej śluzówki pochwy u niektórych kobiet. Dlatego czosnek nie jest polecanym środkiem na infekcję intymną.

fot. Czosnek na infekcje intymne / Adobe Stock, nungning20

Istnieje jeszcze jedno ryzyko. Po zakończonej "kuracji" trzeba wydobyć czosnek z pochwy. Przypadki zerwania się nitki lub pęknięcia czosnku zdarzają się dość często. W takiej sytuacji pozostaje wizyta u specjalisty.

Kobiety w ciąży, osoby, które mogą mieć chorobę przenoszoną drogą płciową, mają nawracające infekcje lub objawy są bardzo dokuczliwe, powinny od razu udać się do lekarza i nie leczyć infekcji intymnych domowymi sposobami.

Reklama

Czytaj także:

Czy grzybica pochwy jest niebezpieczna? Dowiedz się, kiedy leczenie jest konieczne

Zapalenie pochwy – czym jest, przyczyny, objawy i leczenie

Suchość pochwy – objawy, przyczyny, leczenie, domowe sposoby

Atrofia pochwy – objawy, przyczyny, leczenie. Domowe sposoby na zanik i suchość pochwy