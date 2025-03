Spis treści:

Reklama

Bakteria Escherichia coli (E. coli lub pałeczka okrężnicy) to gram-ujemna bakteria z rodziny enterobakterii. Część szczepów jest dla nas groźna i powoduje choroby. Do groźniejszych należą E. coli O157:H7 (szczep enterokrwotoczny) oraz szczep wytwarzający toksyny Shiga.

Bakteria E. coli występuje naturalnie w mikrobiomie jelitowym człowieka, gdzie bierze udział w rozkładzie pokarmu oraz produkcji witamin z grupy B i K. W takiej sytuacji nie są groźne, dopóki nie dojdzie do przedostania się bakterii np. do układu moczowego albo do ich namnażania. E. coli znajduje się również w odchodach, ściekach, glebie, rozkładających się resztkach roślin. Zdarza się, że patogen trafia do wody pitnej, przez co stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Bakterie E. coli nie mogą być obecne w wodzie pitnej. Taka woda jest niezdatna do spożycia. Wykrycie E. coli wskazuje na kilka możliwych scenariuszy dostania się jej do systemu rozprowadzania wody. Najbardziej prawdopodobne są dwie możliwości: doszło do niewłaściwego procesu dezynfekcji wody w zakładzie sieci wodociągowej lub wtórnego zanieczyszczenia sieci (zwykle z powodu nieszczelności systemu np. po usuwaniu awarii, renowacji).

Niejednokrotnie do przedostania się bakterii do rurociągów dochodzi w gospodarstwach, które są podłączone do sieci ogólnej oraz mają też własne ujęcie wody. Nie zawsze będzie to zanieczyszczenie wody odchodami. Bakterie z tej grupy mogą pochodzić z nawozów (obornika), gleby, ścieków, wód gruntowych i materiałów roślinnych. Dodatkowo bakteria może namnażać się w wodzie, szczególnie w ciepłej.

Jeżeli w wodzie wykryto E. coli, to oznacza, że bakteria trafiła do niej w krótkim czasie od momentu badania, ponieważ patogen ten nie wytwarza form przetrwalnikowych. Przeżywa w wodzie od tygodnia do miesiąca.

To, jakie warunki powinna spełnić woda przeznaczona do picia, wyjaśnia dokładniej Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - zgodnie z tym dokumentem wartość bakterii E. coli w wodzie nie powinna przekraczać 0 jtk/100 ml wody.

Gdy bakterie E. coli dostaną się do organizmu wraz z wodą pitną, mogą wywołać różne choroby, szczególnie niebezpieczne dla dzieci, osób starszych, kobiet w ciąży, a także osób z osłabionym układem odpornościowym. W tych grupach infekcja często przebiega najciężej. Wypicie skażonej wody może powodować różne problemy, zdrowotne w tym:

zatrucie pokarmowe objawiające się głównie silną biegunką, wymiotami i bólami brzucha,

zakażenie dróg moczowych (75-95% przypadków infekcji wywołuje bakteria E. coli),

zapalenie otrzewnej,

zapalenie żołądka i jelit,

zespół hemolityczno-mocznicowy,

zapalenie opon mózgowych.

Objawy mogą pojawić się po kilku dniach. Czas od kontaktu z brudną wodą do rozwinięcia się choroby wynosi 1-10 dni. Po wypiciu wody zanieczyszczonej bakterią z E. coli na ogół pojawiają się objawy zatrucia:

biegunka,

wymioty,

ból głowy,

skurczowe bóle brzucha,

gorączką,

wzdęcia,

brak apetytu,

w cięższych przypadkach: krwawa biegunka i odwodnienie.

Objawy zatrucia trwają zazwyczaj do 10 dni i samoistnie ustępują. Niektórzy mogą mieć mniej szczęścia. Ciężkie zakażenia powodują niekiedy uszkodzenie narządów, w tym nerek. Niewydolność nerek jest stanem zagrażającym życiu. Rozwija się dość szybko, bo po ok. 5-10 dniach od pojawienia się biegunki.

Nie należy używać wody zanieczyszczonej bakterią E coli do mycia ciała i rąk. Kontakt z pałeczkami okrężnicy może sprawić, że bakteria dostanie się do ust, układu moczowego lub oczu i spowoduje infekcję.

W przypadku obecności E. coli w wodzie odradzane jest zdecydowanie płukanie ust taką wodą oraz mycie twarzy, szczególnie w przypadku osób narażonych na najcięższy przebieg chorób wywoływanych przez ten patogen (np. starszych lub niemowląt). Dopuszczalne jest użycie takiej wody po wcześniejszym zagotowaniu (gotować przynajmniej 1 minutę).

Tak, gotowanie wody likwiduje bakterię E. coli. Ginie ona już w 60-70°C. Trudno jednak sobie wyobrazić każdorazowe gotowanie wykorzystywanej wody z kranu, nie tylko do picia, ale też do mycia rąk, naczyń czy płukania ust.

To wyłącznie rozwiązanie doraźne i nie nadaje się do stosowania na długoterminowo. Istnieją inne skuteczne metody likwidacji bakterii w wodzie.

Własne studnie są miejscem szczególnie narażonym na zanieczyszczenie bakterią E. coli. Do dezynfekcji wody w studni używa się do tego przeznaczonych roztworów chloru. Przyczyną pojawienia się bakterii w studziennej wodzie może być dostanie się skażonego materiału bezpośrednio do wody, jeżeli dostęp jest otwarty, lub przez nieszczelne zabezpieczenia.

Ryzyko pojawienia się E. coli w wodzie ze studni zwiększają silne deszcze oraz roztopy, wskutek których dochodzi do podwyższenia poziomu wód podziemnych i spływania zanieczyszczeń z gospodarstw rolnych. Obecność bakterii można stwierdzić, oddając próbkę do laboratorium sanepidu.

W związku z tym, że pojawienie się E. coli w wodzie pitnej jest niebezpieczne, należy jak najszybciej reagować na skażenie. Jeżeli bakteria została wykryta w wodzie z kranu, trzeba to zgłosić do sanepidu.

Do likwidacji bakterii i wirusów w wodzie pitnej w gospodarstwach domowych stosuje się specjalne roztwory chloru (zwykle podchloryn sodu lub dwutlenek chloru), ozonowanie oraz promieniowanie UV. Bakteria jest podatna na dezynfekcję, dlatego dostępne metody są bardzo skuteczne.

Reklama

Czytaj także:

Zatrucie wodą z rzeki – jakie objawy powinny zaniepokoić?

Łykanie wody z basenu może mieć fatalne skutki. Sprawdź, czym to grozi

Zatrucie toksynami morskimi - jak rozpoznać i postępować?

Czy woda może się zepsuć? Kiedy mija jej termin przydatności do spożycia?