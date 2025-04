Fakty na temat wody i jej spożycia:



brak odpowiedniej ilości wody jest główną przyczyną Twojego zmęczenia, bólu głowy czy zaparć;

picie ponad 1 litra wody dziennie zmniejsza ryzyko powstania raka okrężnicy oraz pęcherza o około 50%, a o 79% ryzyko powstania raka piersi;



picie ponad 1,5 litra wody dziennie zmniejsza ból (np. głowy, brzucha) w 80% przypadkach;

woda stanowi 60-70% masy ludzkiego ciała;

główną rolą wody w organizmie człowieka jest przenoszenie składników pożywienia oraz wydalanie z organizmu związków toksycznych. Woda umożliwia poprawne funkcjonowanie ponad 50 miliardów komórek naszego ciała;

75% społeczeństwa USA jest chronicznie odwodniona (w Polsce nie prowadzono podobnych badań, ale możemy sobie wyobrazić ich wynik);

czując pragnienie już jesteś odwodniony (osoby młode już przy utracie 1-2% wody odczuwają pragnienie, podczas gdy osoby starsze przy 5-6%);

nawet niewielkie odwodnienie sprawia, że nasz metabolizm zwalnia o 3%;

już 2% odwodnienie sprawia, że mamy problem z koncentracją i pamięcią;

pozbawienie organizmu wody na okres 48 godzin wystarczy, aby zagrozić żywotnym jego funkcjom;

tylko 1% światowych zasobów wody jest zdatny do spożycia (wody słodkie bez uwzględnienia lodowców);

woda ułatwia trawienie, orzeźwia, chłodzi, oczyszcza oraz wzmaga apetyt;

80% chorób ma związek ze złą jakością wody i nie dotyczy to tylko brudnej wody ale również tej butelkowanej ubogiej w związki mineralne (Badania Światowej Organizacji Zdrowia);

co roku 7 milionów ludzi umiera na choroby spowodowane złym stanem wody, w tym 2,5 miliona dzieci poniżej 5. roku życia (World Water Council);

Przewiduje się, że do roku 2025 ilość wody zmniejszy się o 50% w krajach rozwijających się i o 18% w krajach uprzemysłowionych (World Water Council);

woda ma 0 kcal.

Wskazówki:



zawsze noś ze sobą butelkę wody mineralnej;

pij co najmniej 1,5 - 2 litrów (nie)gazowanej wody mineralnej dziennie. Możesz potrzebować jej więcej, ponieważ zapotrzebowanie na wodę zależy m.in. od wilgotności i temperatury powietrza czy też aktywności fizycznej. Pamiętaj, że 80% chorób ma związek z tym, jaką wodę pijesz;

to, czy jest to woda gazowana, czy też niegazowana, nie ma większego znaczenia dla naszego zdrowia poza tym, że w przypadku wody gazowanej zawarty w niej dwutlenek węgla ma działanie bakteriostatyczne i jest bardziej orzeźwiająca.

wybieraj wodę, która najbardziej Ci smakuje, ale koniecznie bierz pod uwagę to, co widnieje na jej etykiecie. Pamiętaj, że woda pozbawiona składników mineralnych nie ma pozytywnego wpływu na Twoje zdrowie. Sięgaj zatem po tę wodę, która ma dużo składników mineralnych (ponad 1000 mg na litr), w tym wapnia (>150 mg), magnezu (>50 mg) i wodorowęglanów (HCO3>550 mg). Wapń wzmacnia kości, magnez m.in. poprawia koncentrację i zapobiega chorobom serca, a wodorowęglany regulują trawienie. Taka woda, bogata w składniki mineralne, jest dobra dla wszystkich, również dla sportowców i kobiet w ciąży;

unikaj wody smakowej, gdyż zawiera ona niekorzystne dla zdrowia substancje słodzące. Szczególnie zaś wystrzegaj się napojów gazowanych (cola, oranżada, etc; również tych dietetycznych typu light), ponieważ zwiększają one ryzyko chorób serca i cukrzycy (Boston University Study);

przed sięgnięciem po wody lecznicze skonsultuj się z lekarzem, posiadają one bowiem nawet kilkadziesiąt razy większe stężenie składników mineralnych niż rekomendowane dla większości wody mineralne, a co za dużo, to niezdrowo.

czym popijać leki? Jeżeli przyjmujesz leki doustnie (np. tabletki i kapsułki) popijaj je wyłącznie wodą niegazowaną, gdyż nie zaburza ona procesu terapeutycznego. Najbezpieczniejsza ilość to 200–250 ml, czyli szklanka wody;

zaparzając herbatę czy kawę, pamiętaj o tym, że



ich smak uzależniony jest w dużym stopniu od wody. Najbardziej nadaje się woda miękka pochodząca z górskich źródeł. Jeżeli mamy wyłącznie dostęp do wody z wodociągów, to dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie domowych filtrów zaopatrzonych w wymienniki jonowe i węgiel aktywowany, służące do usuwania chloru, ołowiu i miedzi (w Polsce praktycznie 96% wody to woda twarda, zanieczyszczona - widać to szczególnie dobrze przy parzeniu czarnej herbaty, kiedy wytrąca się specyficzny osad), ewentualnie odstawić wodę na 24 godziny w zacienionym miejscu.

Sebastian Karwala

