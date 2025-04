Jakiś czas temu Barbara Kurdej-Szatan wyznała w rozmowie z magazynem „Viva!”, że zmaga się z podstępną chorobą – boreliozą. Gdy dowiedziała się o diagnozie, była w szoku i rozpłakała się. Jak teraz walczy z chorobą i w jakim jest stanie?

Jak Barbara rozpoznała chorobę?



Borelioza to choroba odkleszczowa – można się nią zarazić od kleszczy będących nosicielami krętków Borreli. Charakterystycznym objawem tego schorzenia jest rumień na skórze. Inne jego symptomy są jednak często trudne do zauważenia i pojawiają się późno, co opóźnia też prawidłową diagnozę choroby.

Borelioza to choroba wielonarządowa – najczęściej atakuje stawy, skórę, układ nerwowy, a także serce. Nieleczona borelioza jest bardzo niebezpieczna i może prowadzić do trwałego uszkodzenia zajętych narządów.

Barbara Kurdej-Szatan w rozmowie z magazynem „Viva!” wyznała, że objawem, który skłonił ją do wizyty u lekarza i poddania się dalszym badaniom, był ból ręki.

Bolała mnie ręka. Miałam punktowe bóle mięśni z obrzękami, które wędrowały mi po ciele – wyznała aktorka.

Walka z boreliozą



Mimo leczenia i prowadzenia zdrowego trybu życia, aktorka wciąż zmaga się z chorobą. Na szczęście część bakterii została w jej organizmie unicestwiona.

Byłam ostatnio u mojej pani dietetyk i okazało się, że jest lepiej i duża część tych bakterii, które ten zasrany kleszcz mi wpuścił, została zlikwidowana. Potwierdzone to również zostało badaniami. Jednak boreliozę nadal mam i muszę jeszcze z nią powalczyć – powiedziała Barbara.

Jak aktorka dba o zdrowie? Przede wszystkim odpowiednio się odżywia: nie spożywa cukru, białej mąki i krowiego nabiału. Stawia też na aktywność fizyczną i korzysta z terapii z użyciem prądów.

Chodziło nie tylko o to, żeby pozbyć się bakterii, lecz także żeby odgrzybić organizm, ponieważ swego czasu zażywałam dużo antybiotyków. Przez to candida, grzyby, które zazwyczaj znajdują się w jelicie, rozprzestrzeniły się – mimo tego, że zażywałam specjalne osłony. Trudno jest nad tym zapanować, potrzebna jest dieta długoterminowa – tłumaczy.

Barbara Kurdej-Szatan przyznaje, że czuje się świetnie, a naszym zdaniem tak właśnie wygląda. Życzymy duuuuużo zdrowia!

