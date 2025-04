Na świecie żyje około 800 gatunków kleszczy. Różnią się wielkością i wyglądem, jednak łączy je jedno: są nosicielami groźnych chorób zakaźnych, których z pewnością nie chciałabyś doświadczyć na własnej skórze.

Jakie choroby przenoszą kleszcze?

Z pewnością słyszałaś już o boreliozie. To właśnie jedna z chorób, którymi możesz zarazić się, gdy ugryzie cię kleszcz. Jednak to nie wszystko, oto 4 choroby odkleszczowe, którymi możesz zarazić się w Polsce:

1. Babeszjoza

Za rozwój babeszjozy odpowiedzialne są pierwotniaki z rodziny Babesia. Pierwsze objawy pojawiają się po 1 do 4 tygodni po ukłuciu kleszcza i przypominają malarię. Gorączka, dreszcze, nadmierna potliwość, osłabienie i bóle kości oraz stawów mogą świadczyć o tym, że kleszcz zaraził cię babeszjozą. U chorych ze sprawnym układem odpornościowym choroba przebiega łagodnie, jednak nigdy nie należy jej lekceważyć - nieleczona może trwać kilka miesięcy i prowadzić do groźnych powikłań.

2. Kleszczowe zapalenie mózgu

Kleszczowe zapalenie mózgu wywołują wirusy z rodziny Flaviviridae, które infekują ośrodkowy układ nerwowy. W pierwszej fazie choroby pojawiają się trwające ok. 7 dni nudności i wymioty. Na tym etapie u większości osób dochodzi do samoistnego wyleczenia. U pozostałej części choroba przechodzi w 2 fazę: neuroinfekcji, np. zapalenia opon mózgowych-rdzeniowych, mózgu, móżdżku lub rdzenia kręgowego. U większości osób po 2-3 tygodniach następuje całkowite ustąpienie objawów. Nie ma lekarstwa na tę chorobę - leczy się ją wyłącznie objawowo.

3. Borelioza

Wspomniana wcześniej borelioza, zwana też chorobą z Lyme, to najczęściej występująca choroba odkleszczowa. Wywołują ją bakterie należące do krętków, m.in należące do krętków: Borrelia burgdorferi. Pierwsze objaw to charakterystyczny rumień wędrujący, wyglądem przypominający obrączkę: rozszerza się obwodowo i zanika w centrum. Boreliozę z dobrym skutkiem leczy się za pomocą antybiotyków z grupy penicylin, cefalosporyn i tetracyklin.

4. Anaplazmoza

Właściwie ludzka anaplazmoza granulocytarna, to choroba z grupy erlichioz, wywoływana przez bakterie Gram-ujemne Anaplasma phagocytophilum. Po raz pierwszy wykryto ją dopiero na początku lat 90. XX wieku w USA, potwierdzono też przypadki zachorowań w Polsce. Przebieg i objawy choroby mogą być różne w poszczególnych przypadkach: od bezobjawowej infekcji po stan zagrażający życiu. Objawy choroby ustępują zwykle samoistnie, jednak przy braku odpowiedniego leczenia u niektórych chorych anaplazmoza może powodować ciężkie, zagrażające życiu powikłania (np. niewydolność nerek czy zapalenie mięśnia sercowego.

W Polsce najczęściej dochodzi do zakażeń boreliozą i kleszczowym zapaleniem mózgu, babeszjoza i anaplazmoza występują zdecydowanie rzadziej. To jednak nie wszystkie choroby, którymi możesz zarazić się "od kleszczy".

Żyjące na terenie Azji czy Ameryki Północnej kleszcze są nosicielami takich chorób jak np.:

gorączka plamista Gór Skalistych,

dur powrotny,

kleszczowa gorączka Kolorado,

tularemia,

kleszczowy paraliż,

cytaukszoonoza.

Niezależnie od kontynentu i kraju, wszystkie ukąszenia kleszczy powinny budzić szczególną uwagę. Warto obserwować wygląd skóry w miejscu wbicia kleszcza oraz być uważnym na wszystkie niepokojące objawy, jakie mogą pojawić się w następnych tygodniach. Jeśli pojawią się wątpliwości - koniecznie skonsultuj je z lekarzem prowadzącym.

