Mieć głowę na karku

Odcinek szyjny kręgosłupa to ten najwyższy – łączący głowę z resztą ciała. Charakteryzuje się dużą ruchomością i spełnia niezwykle ważną funkcję. To właśnie w tym miejscu znajdują się najważniejsze ośrodki zawiadujące ruchem całego ciała. Ból odcinka szyjnego nie jest ani przyjemny ani bezpieczny dla organizmu – zwykle objawia się w tylnej części, promieniuje w dół kręgosłupa lub w kierunku ramienia.

Ważne, na czym śpimy

Najbardziej prozaiczną przyczyną bólu szyjnego odcinka kręgosłupa jest złe ułożenie głowy w trakcie snu. Kiedy śpimy, nie kontrolujemy pozycji swojego ciała. Często też śpimy na złych poduszkach. Najbardziej wygodną dla kręgosłupa szyjnego pozycją do spania jest pozycja na wznak lub na boku z podparciem (w formie ręki lub drugiej poduszki). W trakcie rehabilitacji zalecane jest stosowanie specjalnych poduszek ortopedycznych, skonstruowanych z elastycznej i łatwej do utrzymania w czystości gąbki. Ma ona specjalne wyżłobienia, które naśladują fizjologiczną pozycję kręgosłupa szyjnego.

Metoda „siłowa”

Jednym z ważniejszych elementów rehabilitacji jest uciskanie i masaż odcinka szyjnego kręgosłupa. Nie należy wykonywać go samodzielnie, ale powierzyć się w ręce wykwalifikowanego personelu medycznego. Początkowo może być to bolesne – siła ucisku bowiem musi być większa niż siła mięśni podtrzymujących kręgosłup oraz większa niż siła grawitacji, która oddziałuje na kręgosłup przez całe życie.

Ruch, ruch i jeszcze raz ruch!

Kręgosłup szyjny musi stale być w ruchu. Wstępem do ruchu jest masaż rehabilitanta. Kolejnym etapem jest wykonywanie konkretnych ćwiczeń, które poruszą mięśnie przykręgosłupowe, pobudzą przepływ krwi w naczyniach, zwiększą zdolności regeneracyjne tkanek. Mięśnie przy kręgach szyjnych (jeśli zanikły lub znacznie zmniejszyła się ich masa) muszą z powrotem same się odbudować. Najlepszy efekt w odbudowie mięśni uzyskuje się poprzez ćwiczenia ruchowe i nie zastąpi tego żadna operacja.

Cierpliwość jest najważniejsza

Trzeba pamiętać, że rehabilitacja szyjnego odcinka kręgosłupa to proces mozolny i długi – efekty nie są widoczne od razu, a terapia może trwać nie miesiącami, ale latami. Czasami ból może być tak silny, że powoduje zawroty i bóle głowy. Może także zaistnieć konieczność noszenia przez jakiś czas kołnierza ortopedycznego. Wynagrodzić to może jedynie efekt – sprawny kręgosłup szyjny i mięśnie obręczy barkowej (czyli ramion i rąk, które są z kręgosłupem szyjnym ściśle połączone).

