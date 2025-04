Spis treści:

Sekundowy ból głowy określany jest jako kłujący ból głowy (KBG, ang. ice pick lub jab and jolts headache). Jest to przeszywający, dość silny ból głowy, który dotyczy niewielkiego obszaru. Występuje w różnych miejscach czaszki. Często umiejscawia się w okolicy oka lub skroni. Kłujące bóle głowy dotyczą nie więcej niż 2-3% populacji. Dotykają głownie osoby starsze, choć niewykluczone jest jego pojawienie się u dziecka lub młodej osoby.

Kłujący ból głowy jest bardzo krótki: u 2/3 osób trwa krócej niż 3 sekundy. Niektórzy, choć rzadziej, odczuwają 10, a nawet 30-sekundowe ataki. Pojawia się nagle, bez sygnałów zwiastujących. Opisywany jest jako silne ukłucie na małym ograniczonym obszarze. Może występować pojedynczo lub seriami, najczęściej nieregularnie. Ból przechodzi od przodu do tyłu głowy lub od tyłu do przodu, z lewej do prawej lub z prawej do lewej strony.

Zdarza się, że ukłucia pojawiają się wielokrotnie w ciągu dnia lub tygodnia. Ich liczba wynosi od jednego nawet do kilkudziesięciu epizodów na dobę. Epizodom bólu głowy zwykle nie towarzyszą inne objawy, charakterystyczne dla innych typów samoistnych bólów głowy.

Podczas napadu chorzy przerywają swoje czynności z powodu intensywności bólu. Po jego ustąpieniu pojawia się lęk przed nawrotem dolegliwości, zwłaszcza w przypadkach przewlekłych.

Kłujący ból głowy zwykle nie ma uchwytnej przyczyny. Raczej nie występuje jako ból wtórny. Nierzadko kojarzy się z innymi samoistnymi bólami głowy.

Ostre sekundowe bóle głowy ustępują zbyt szybko, by było sens je leczyć. Zanim chory zdąży wziąć tabletkę, ból znika. Stosuje się profilaktykę przed nawrotami bólu. Leczenie jest potrzebne szczególnie wtedy, gdy epizody powtarzają się.

Najskuteczniejszym lekiem na kłujące bóle głowy jest indometacyna, choć efekt uzyskuje się tylko u 65% pacjentów. Niektóre źródła wspominają również o melatoninie, która może zmniejszać liczbę napadów. Ze względu na ograniczoną skuteczność leków oraz negatywny wpływ długotrwałego przyjmowania leków, u niektórych chorych poszukuje się wciąż nowych metod leczenia.

W zapobieganiu kłującym bólom głowy, pomagają właściwe nawyki dotyczące stylu życia:

zmniejszenie codziennego stresu,

odpoczynek,

regularna aktywność fizyczna,

codzienny 7-8-godzinny sen,

ograniczenie spożywania kofeiny i alkoholu,

rzucenie palenia,

techniki relaksacyjne.

Zmiany w codziennym życiu ułatwiają pozbycie się tego i innych towarzyszących bólów głowy.

Warto zauważyć, że połowa doświadczających tego problemu to osoby cierpiące na migrenę. Również klasterowy ból głowy często współistnieje z ostrymi sekundowymi bólami głowy.

Przewlekłe występowanie kłującego bólu głowy może zwiastować początek tzw. olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic. Choroba ta, zwana od nazwiska odkrywcy chorobą Hortona, jest chorobą naczyń występującą u osób w podeszłym wieku. Bardzo często dotyczy tętnicy skroni, co manifestuje się ciągłym, nieustępującym nawet we śnie bólem w tej okolicy oraz zaczerwienieniem i obrzmieniem tętnicy, która często staje się dobrze widoczna pod skórą skroni. Przeczytaj: Ból skroni przy dotyku

Choroba Hortona może grozić utratą wzroku, dlatego przy nawet najmniejszym jej podejrzeniu oraz przy problemach z widzeniem, które towarzyszą bólowi głowy, trzeba natychmiast zgłosić się do lekarza.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 19.01.2011.

