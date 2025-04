4 z 7

Spacer z psem

Bardziej narażeni na ugryzienie kleszcza są również właściciele psów. Nie tylko ze względu na to, że pajęczaki mogą zostać przyniesione do mieszkania przez pupile. Pory spacerów z psami - porannych i wieczornych - również zwiększają ryzyko. Kleszcze są szczególnie aktywne rano oraz popołudniami (od około godziny 16 do zmroku). Wychodząc na spacer do lasu czy parku, warto pamiętać o zabezpieczeniu.