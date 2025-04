Wedle badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii 91% kobiet w wieku 16-64 lat ma niedobór żelaza. Objawy można stereotypowo podpiąć pod obraz „anemiczki” – blada, ospała, apatyczna, szybko męcząca się, mająca problemy z koncentracją w pracy i jeszcze większe ze zmuszeniem się do jakiejkolwiek aktywności fizycznej po powrocie do domu. Czy przypomina to trochę twoje samopoczucie? Jeśli tak, pora zabrać się za mały remont diety.

Kobieta z żelaza

Problem niedoboru żelaza jest zaostrzony u pięknej połowy ludzkości z racji na menstruację, która pozbawia nas krwi a wraz z nią hemoglobiny i zwiększa zapotrzebowanie organizmu na ten rzadki pierwiastek. Paradoksalnie bowiem, choć żelaza dokoła nas nie brakuje, znaleźć je w diecie nie jest tak łatwo. Zwłaszcza, jeśli jesteś dbającą o linię kobietą, która czerwonego mięsa nie tyka…

Żelazo występuje co prawda także w nietuczących, ukochanych przez nas warzywach, ale jego przyswajalność z soi, zielonej pietruszki czy orzechów pistacjowych jest bardzo niska (zaledwie 2%). Dla zdrowia należałoby więc raczej sięgnąć po wątrobę wieprzową, wołową czy z kurczaka… A to ani odchudzające, ani nie każdemu smakuje.

Zanim pójdziesz na złom

Nie trzeba jednak od razu załamywać rąk. Brak energii będący skutkiem niedoborów żelaza można wyeliminować i bez wątróbki, choć z pewnością raz w miesiącu taki „ciężki” obiad nikomu nie zaszkodzi, a instynktownie wiele pań podczas miesiączki ma na mięso ochotę. I takim kaprysom mówimy zdecydowane „tak”.

A poza tym warto wziąć pod uwagę poniższe żelazne zasady:

