Pierwiastek ten jest konieczny do produkcji hemoglobiny (czerwonego barwnika krwi) i transportowania tlenu do każdej komórki ciała.

Zapotrzebowanie u mężczyzn wynosi ok. 10 mg na dobę. Jednak abyś ty mogła cieszyć się dobrym zdrowiem, powinnaś codziennie dostarczać sobie do 20 mg tego żelaza. To konieczne, zwłaszcza w trakcie miesiączki i po niej. Wtedy bowiem jesteś najbardziej narażona na wystąpienie niedokrwistości (czyli anemii).

Uwaga! Jeszcze więcej żelaza, bo nawet do 30 mg dziennie, potrzebują kobiety w ciąży i karmiące.

Objawy niedoboru – to głównie niedokrwistość i związane z nią osłabienie, zawroty głowy, bladość skóry, wypadanie włosów i łamliwość paznokci, a także zwiększona wrażliwość na ból.

Dobre Źródła – zadbaj, by w menu były produkty obfitujące w żelazo: wątróbka i czerwone mięso, suszone morele, żółtka jaj, razowe pieczywo, warzywa strączkowe.