Dlaczego trzeba jeść warzywa i owoce?

Warzywa i owoce powinniśmy jeść pięć razy dziennie. I choć wszyscy doskonale znamy tę zasadę zdrowego odżywiania, to zaledwie niewielki procent Polaków się do niej stosuje. Dlaczego powinniśmy codziennie jeść warzywa i owoce?



Dieta pozbawiona warzyw i owoców nie jest pełnowartościowa. Oprócz białka, węglowodanów oraz tłuszczy niezbędne to prawidłowego funkcjonowania organizmu są również witaminy i minerały. Aby zapewnić sobie ich odpowiednią ilość, warto pamiętać o regularnym spożywaniu owoców i warzyw. Dlaczego są one tak ważne w naszej diecie?

Wzmacniają odporność

Często zapadasz na różnego rodzaju infekcje? Być może to wynik tego, że twój układ odpornościowy jest osłabiony i potrzebuje wzmocnienia. Zastanów się, czy w twojej diecie jest odpowiednia ilość warzyw i owoców. Jeśli nie – warto uzupełnić tę lukę w diecie. Zawarta w nich witamina C, K oraz żelazo zadbają o twoją odporność, a jeśli mimo wszystko dopadnie cię infekcją, pomogą przejść ją szybciej i mniej dokuczliwie.

Są zdrową przekąską

Kiedy poczujemy głód między posiłkami, zamiast sięgać po niezdrowego batonika lub chipsy, lepiej zdecydować się na owoce – świeże lub suszone. Są pyszne, zdrowe, bogate w witaminy i minerały oraz służą zgrabnej sylwetce. Nie bez znaczenia jest również duża zawartość łatwo przyswajalnego błonnika w warzywach i owocach, który dba o prawidłową pracę jelit oraz zmniejsza wchłanianie tłuszczu.

Przedłużają młodość

Zawarte w warzywach i owocach przeciwutleniacze (witaminy A,C,E) mają naturalne działanie zmniejszające aktywność wolnych rodników, odpowiedzialnych za proces starzenia. Zatem, aby dłużej wyglądać i czuć się zdrowo, warto wzbogacić swoją dietę o odpowiednią ilość warzyw i owoców w diecie.

Chronią przed chorobami układu krwionośnego

Zarówno wspominany już wcześniej błonnik ma dobroczynny wpływ również na funkcjonowanie układu krwionośnego. Błonnik wspomaga usuwania z organizmu tzn. „złego” cholesterolu we krwi, dzięki czemu mamy spore szanse na uniknięcie miażdżycy oraz zawału serca.

Gaszą pragnienie

Dzięki dużej zawartości wody w warzywach i owocach, doskonale gaszą one pragnienie i zapobiegają odwodnieniu organizmu, co jest szczególnie ważne w upalne dni, lecz nie tylko. Woda jest potrzebna do prawidłowego funkcjonowania naszego ciała i umysłu, dlatego oprócz obowiązkowego picia płynów, warto dbać o odpowiednie nawodnienie, włączając do diety warzywa i owoce.

