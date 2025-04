fot. Fotolia

Reklama

Dlaczego bypass gastryczny szkodzi kościom?



Bypass gastryczny (inaczej resekcja jelita cienkiego) redukuje powierzchnię absorpcyjną jelit, przez co zmniejsza zdolność organizmu nie tylko do absorpcji tłuszczu i kalorii, ale również wszelkich składników odżywczych potrzebnych do utrzymania i budowy zdrowych kości.

Bypass gastryczny (w języku medycznym zwany operacją wyłączenia żołądka) jest najczęstszą metodą leczenia otyłości patologicznej w Stanach Zjednoczonych.

Ponieważ operacja ta polega na wykonaniu bypassu w miejscach o największej absorpcji wapnia, pacjenci cierpią na niedobór wapnia i witaminy D. Powoduje to wzmożoną aktywność i wydzielanie hormonu przytarczyc. Hormon ten wpływa w dwojaki sposób na układ kostny: powoduje wzrost produkcji najaktywniejszej formy witaminy D (1,25-dihydroksywitamina D), pomagającej nam w większej absorpcji wapnia z pożywienia, po drugie zaś wzmożoną resorpcję tkanki kostnej (jej rozpad) dla uwolnienia większej ilości wapnia w celu wykorzystania go w całym organizmie.

Do czego służy nam wapń?



Wapń pełni wiele funkcji w organizmie, w tym ma bardzo ważny udział w wielu kluczowych procesach fizjologicznych niezwiązanych z kośćmi. Na przykład pomaga w krzepnięciu krwi, byśmy nie wykrwawili się na śmierć, gdy się skaleczymy; bierze udział w przesyłaniu impulsów w układzie nerwowym do mięśni, by mogły się kurczyć (w przypadku serca skurcze to po prostu jego bicie); reguluje pracę błon komórkowych, tak by wchłaniały potrzebne substancje, a usuwały zbędne.

Z uwagi na fakt, że są to bardzo ważne czynności życiowe, organizm ściśle kontroluje ilość wapnia we krwi, aby zapewnić jego właściwe ilości organizmowi.

Nasze kości, w których gromadzi się 99% wapnia, są „bankiem wapnia”, z którego jest on pobierany, dla utrzymania prawidłowego poziomu we krwi, kiedy tylko zachodzi taka potrzeba – a tak się dzieje po bypassie gastrycznym (lub kiedy spożywamy zbyt małe ilości wapnia z pożywienia lub suplementów diety).

Czy opasanie żołądka jest bezpieczne?



Udowodniono, że opasanie żołądka, inny rodzaj zabiegu w leczeniu otyłości patologicznej, jest bezpieczną, odwracalną i skuteczną alternatywą dla operacji wyłączenia żołądka. W znacznie mniejszym stopniu przyczynia się do utraty tkanki kostnej niż pozostałe interwencje chirurgiczne.

Zabieg ten polega na umieszczeniu silikonowej opaski w górnej części żołądka i utworzeniu małej kieszeni, mieszczącej od 100 do 200 ml pożywienia. Kieszeń ta szybko wypełnia się w trakcie jedzenia, a opaska spowalnia jego przechodzenie do dolnej części żołądka. W chwili gdy górną część wypełni pożywienie, mózg otrzymuje informację, że cały żołądek jest pełen, co pomaga jeść mniej, rzadziej i z czasem chudnąć.

Na przestrzeni od sześciu do ośmiu lat spadek wagi przy zastosowaniu opasania żołądka jest porównywalny z wynikami uzyskanymi metodą bypassu gastrycznego, jednak wielu lekarzy i pacjentów częściej wybiera bypass gastryczny, ponieważ daje on szybsze rezultaty utraty wagi i rozwiązuje problem cukrzycy. Pomija się fakt, że utrata wagi ciała wiąże się z utratą masy kostnej.

Zobacz też: Czy balon wewnątrzżołądkowy pomaga schudnąć?

Reklama

Jeśli planujesz operację zmniejszenia żołądka…



Każda z tych operacji zmniejsza zdolność organizmu do przyswajania wapnia i innych składników odżywczych niezbędnych dla zdrowia kości.

Jeśli przeszedłeś taki zabieg lub rozważasz możliwość poddania się takiemu zabiegowi z powodu otyłości patologicznej, porozmawiaj ze swoim lekarzem o potencjalnych zagrożeniach dla kości. Periodyki medyczne ostrzegają lekarzy, że takie konsekwencje to raczkujący temat, a wielu lekarzy nie ma tej świadomości.

Chociaż zwiększone spożycie wapnia i witaminy D nie wstrzymuje pracy hormonu przytarczyc ani nie zapobiega wzrostowi resorpcji kości spowodowanej przez bypass gastryczny, możliwe jest, że wysokowchłanialne suplementy mogą przyczynić się do zmniejszenia uszkodzeń kości.

Wszystkie osoby, które poddały się takim zabiegom, powinny przyjmować suplementy wapnia w postaci cytrynianu wapnia, a nie węglanu wapnia.

Zobacz też: Liposukcja czy operacja bariatryczna?

Fragment pochodzi z książki "Zdrowe kości" L. Pizzorno (Studio Astropsychologii, 2013). Publikacja za zgodą wydawcy.