Kiedy operuje się wole?

Choroby tarczycy są bardzo rozpowszechnione w naszym społeczeństwie. Najczęstszą postacią jest wole obojętne, które związane jest z niedoborem jodu w diecie. Zazwyczaj nie wymaga ono operacji chyba że jest na tyle duże, że uciska drogi oddechowe lub powoduje nieestetyczny efekt kosmetyczny. W przypadku chorób przebiegających z wolem i nadczynnością pierwszym krokiem jest osiągnięcie eutyreozy, czyli doprowadzenie do uzyskania stężeń hormonów mieszczących się w normie. Jeśli nie dopilnuje się do tego, pacjentowi grozi poważny przełom tarczycowy.

Usunięcie tarczycy w przypadku raka

Raki tarczycy dzielimy na brodawkowate, pęcherzykowe, rdzeniaste i anaplastyczne. W zależności od typu rosną one wolno lub bardzo szybko, dlatego szczególnie ważne jest badanie histopatologiczne. W przypadku nowotworów stosuje się całkowite wycięcie tarczycy. Czasem konieczna jest powtórna operacja, kiedy w tarczycy wyciętej z powodu wola znajduje się jednak ogniska raka.

Kluczowy nerw

Ponieważ struktury zaopatrujące krtań znajdują się bardzo blisko tarczycy, podczas tyroidektomii (operacji usunięcia tarczycy) możliwe jest uszkodzenie nerwu krtaniowego wstecznego. Jest to niezmiernie istotny korzeń, który unerwia prawie wszystkie mięśnie krtani. W normalnych warunkach reakcja na drażnienie tego nerwu powoduje odruch obronny jakim jest kaszel. Mięśnie przez niego unerwiane odpowiadają za czystą barwę głosu.

Całkowite przecięcie

W rzadkich przypadkach podczas operacji może dochodzić do przecięcia nerwu przez chirurga, co na stałe wyłącza mięśnie przez niego unerwiane ze swojej funkcji. Fałdy głosowe nie stykają się w odpowiedni sposób, co powoduje powstanie chronicznej chrypki.

Inne możliwości uszkodzenia

Prewencją tego stanu wydaje się, że mogłoby być wyszukanie i narzędziowe odizolowanie nerwu. Chirurdzy jednak są sprzeczni co do takiego postępowania. Okazuje się bowiem, iż już silne dotknięcie czy naciągnięcie nerwu podczas operacji może wiązać się z jego paraliżem. Ta forma uszkodzenia jest jednak odwracalna, ponieważ włókna nerwu są w stanie się w tym zakresie odbudować.

