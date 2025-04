Jeżeli BMI przekracza 40 mówimy o otyłości olbrzymiej lub chorobowej. W przypadku osób z tak duża otyłością dieta, aktywność fizyczna i farmakoterapia nie są skuteczne. Jedyną metoda, która pozostaje jest leczenie chirurgiczne.

Aby pozbyć się nadmiernej ilości tkanki tłuszczowej można przeprowadzić liposukcję lub operację bariatryczną.

Liposukcja, czyli odsysanie tłuszczu to niestety jedynie kosmetyka. Osoby, które poddają się tego typu zabiegowi pozbywają się skutku, a nie przyczyny otyłości i po pewnym czasie wracają do dawnej masy ciała. Liposukcja nie usuwa także tłuszczu trzewnego, którego obecność koreluje dodatnio z nadciśnieniem i cukrzycą.

Chirurgia bariatryczna to wprawdzie bardziej radykalna metoda na pozbycie się niechcianych kilogramów, ale znacznie bardziej skuteczna. Polega ona na zmniejszeniu objętości żołądka. Dzięki temu pacjent ma mniejsza łaknienie i szybciej staje się syty.

Chirurgia bariatryczna dysponuje kilkoma rodzajami zabiegów. Najczęściej stosowną jest by-pass żołądkowy Roux-en-Y (RNY). Żołądek jest podzielony na dwie części. Mniejsza część (10 % pierwotnej objętości) łączona jest z jelitem cienkim. Operacja powoduje wyłączenie z trawienia większej części żołądka, dwunastnicy i fragmentu jelita cienkiego.

Najnowsza metodą jest plikacja żołądka. Jest to zabieg mało inwazyjny. Chirurg zagłębia dno i krzywiznę większą żołądka do wnętrza żołądka. Dzięki temu jego pojemność zmniejsza się o prawie 80%.

Operacje bariatryczne są nie tylko skutecznym sposobem na odchudzanie. Coraz częściej stosuje się je u osób chorych na cukrzycę typu II cierpiących na umiarkowaną otyłość. Dotychczasowe badania wskazują bowiem, że leczenie chirurgiczne pozwala uniknąć przyjmowania insuliny i leków przeciwcukrzycowych.

Przeczytaj: Liposukcja a otyłość

Źródło: „Gazeta Wyborcza”, tytuł artykułu „Pokonać otyłość”, 15.06.2011 r./ak

Reklama