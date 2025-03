Gorączka po operacji nie jest wcale rzadkim objawem. Zazwyczaj pojawia się w ciągu pierwszych 48 godzin po zabiegu, przeważnie jest łagodna i sama ustępuje. Ale nie zawsze tak się dzieje. Czasami wskazuje na poważną przyczynę związaną z operacją i wymaga specjalistycznego leczenia.

Gorączka po operacji jest definiowana jako temperatura ciała wyższa niż 38°C występująca po niedawnym zabiegu chirurgicznym. Występuje często. Ogólnie rzecz ujmując, gorączka jest fizjologicznym objawem odpowiedzi immunologicznej gospodarza na czynniki zakaźne lub niezakaźne. Jest to mechanizm obronny organizmu.

W okresie okołooperacyjnym pomiar temperatury prowadzony jest raz lub dwa razy dziennie. Gorączka po operacji może wskazywać na powikłania po zabiegu. Rozkład temperatury jest szczególnie istotny dla zrozumienia ewentualnych procesów patologicznych odbywających się w organizmie w związku z wykonanym zabiegiem. Obniżona temperatura ciała może być związana z wychłodzeniem organizmu podczas procedury. Dzieje się tak szczególnie w przypadku operacji w obrębie jamy brzusznej.

W praktyce największe znaczenie ma to, w której dobie po operacji i w jakich wartościach mieści się gorączka.

W pierwszych dwóch dobach po operacji gorączka związana jest najczęściej z infekcją występującą jeszcze przed zabiegiem lub z ostrym powikłaniem operacji. Gdy temperatura nie przekracza 38°C, zazwyczaj jest zwykłą reakcją zapalną, powijającą się przy przerwaniu powłok brzucha. Zatem niewielkie podwyższenie temperatury może fizjologicznie towarzyszyć każdej operacji. W niektórych przypadkach gorączka zwiastuje rozwijający się krwiak. Wyższe wartości temperatury ciała mogą wskazywać na zapadnięcie się płuca, które następnie łatwiej ulega infekcji. W przypadku operacji na drogach żółciowych, czy drogach moczowych często dochodzi do infekcji w ich obrębie. Charakterystyczna gorączka to powstała jako odpowiedź na przetoczoną krew lub rzadziej – podany lek.

W kolejnych dniach po operacji utrzymująca się gorączka zwiastować może inne zaburzenia. Daje informacje o rozpoczynającym się zakażeniu rany lub miejsca wkłucia wenflonu. Zdarzają się również przypadki zapalenia żył. W tym czasie rośnie ryzyko wykrycia pooperacyjnego zapalenia płuc lub w bardzo poważnych przypadkach – sepsy, czyli ogólnoustrojowego zakażenia.

Gorączka po operacji po 5 dniach może oznaczać zaburzenia związane z pooperacyjnymi komplikacjami – rozwojem przetoki czy rozszczelnieniem się zespolenia. Operacja nie pozostaje bez wpływu na poszczególne narządy i prawdopodobny w tym czasie jest rozwój infekcji dalszych od miejsca operowanego. Najczęściej dochodzi do rozwoju zakażenia dróg moczowych.

Najpoważniejszym powikłaniem, które objawia się w tym czasie gorączką po operacji, jest zatorowość płucna. Oprócz wysokiej temperatury występuje duszność i nagłe załamanie stanu ogólnego. Jest to stan zagrożenia życia.

Leczenie gorączki po operacji zależy od przyczyny. W zależności od źródła problemu lekarz może zalecić antybiotykoterapię, podawanie płynów dożylnie, leki przeciwgorączkowe czy leki przeciwzakrzepowe. Wszystko zależy od indywidualnej oceny stanu zdrowia pacjenta.