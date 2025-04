To choroba związana z nietolerancją glutenu w diecie. Jej objawy są różne w zależności od wieku chorego.

Objawy celiakii u dzieci

Najczęściej są to dolegliwości związane z układem pokarmowym:

przewlekłe biegunki

wzdęcia

bóle brzucha

wymioty

zaparcia,

jasne cuchnące lub tłuszczowe stolce

niedostateczne przybieranie na wadze

Później, w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym mogą pojawić się również:

utrata wagi

zmęczenie

zmiany usposobienia

problemy rozwojowe (w tym ADHD)

niski wzrost.

Objawy celiakii u osób dorosłych

W tej grupie wiekowej celiakia ma zupełnie inne oblicze. Jedynie co trzeci chory ma dolegliwości pochodzące z układu pokarmowego np. przewlekłe lub częste biegunki. Najczęstsze symptomy to:

anemia związana z niedoborem żelaza

afty

wczesna osteoporoza

niepłodność i nawykowe poronienia

nietolerancja laktozy

niedobory witamin i składników mineralnych

przewlekłe zmęczenie zaburzenia neurologiczne

niewydolność trzustki

problemy z woreczkiem żółciowym.

Nasilenie objawów celiakii bywa bardzo różne, od łagodnego (np. tylko osłabienie), aż po przewlekłe biegunki, prowadzące do poważnej utraty masy ciała. Choć oczywiście symptomy nasilają się, gdy chory nie stosuje diety bezglutenowej, to zaostrzenie choroby może też mieć związek z ciążą, infekcjami, silnym stresem lub przebytym zabiegiem chirurgicznym.

Udowodniono, że osoby z nieleczoną celiakią mają większe ryzyko wystąpienia innych chorób autoimmunologicznych oraz nowotworów, ale, co ważne, już po kilku latach przestrzegania bezglutenowej diety, prawdopodobieństwo to znacznie spada.

Skórne objawy celiakii

Jeśli u kogoś pojawiają się na skórze zmiany przypominające opryszczkę, być może cierpi na tzw. skórną postać celiakii (tzw. chorobę Duhringa). Tę chorobę można podejrzewać, jeśli zmiany są zlokalizowane symetrycznie np. na obu łokciach, kolanach, pośladkach itd. Wyglądają one jak pęcherzyki, grudki, rozmieszczone na zaczerwienionym obszarze skóry i są bardzo swędzące, dlatego chorzy często je rozdrapują, co prowadzi do powstawanie strupów i blizn.

Choroba ujawnia się zwykle między 14. a 40. rokiem życia i ma podłoże genetyczne - może np. występować w tych samych rodzinach, w których są chorzy na celiakię. Problemom skórnym zwykle towarzyszą typowe objawy ze strony przewodu pokarmowego, związane z zanikiem kosmków jelitowych a także (u połowy chorych) defekty szkliwa zębów. Zmiany na skórze nasilają się pod wpływem produktów bogatych w jod (ryby morskie, skorupiaki).