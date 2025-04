Spis treści:

Nużeniec ludzki to powszechnie występujące roztocze, który bytuje na wielu gatunkach ssaków. Na człowieku żyją dwa gatunki nużeńca: Demodex folliculorum (nużeniec ludzki) oraz Demodex brevis (nużeniec krótki). Pasożyt ten zasiedla przede wszystkim gruczoły łojowe czoła, policzków, nosa, owłosioną skórę głowy, obszar za uszami i na uszach, na szyi.

Obecność nużeńca na skórze może nie wywoływać żadnych objawów lub powodować chorobę — nużycę. Objawy inwazji pasożyta dotyczą skóry twarzy i/lub oczu:

Naukowcy dowodzą, że nużeniec występuje powszechnie wśród ludzi. W jednym badaniu pasożyta stwierdzono u 25% 20-latków, 30% 50-latków i 100% osób w wieku powyżej 90 lat. Rozwojowi choroby sprzyja osłabiona odporność oraz duża ilość roztoczy na skórze.

Walka z nużycą to proces długotrwały. Aby pozbyć się nużeńca, wypróbuj domowe sposoby:

Nie ma konkretnych wytycznych leczenia nużycy. Stosuje się m.in. iwermektynę (lek o działaniu przeciwroztoczowym i przeciwzapalnym), permetrynę, krotamiton, maść siarkową, metronidazol.

Nie zawsze da się zapobiec nużycy. Naukowcy zauważyli, że większe namnażanie pasożyta występuje u osób z obniżoną odpornością (np. po przeszczepieniu narządów lub zakażonych HIV). To, co można zrobić, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania, to:

W walce z nużeńcem można również stosować środki przeciw roztoczom do tkanin, które nanosi się na materace, dywany, kanapy itp.