Łuszczyca jest przewlekłą zapalną chorobą skóry należącą do chorób o podłożu autoimmunizacyjnym. W jej przebiegu występują okresy zaostrzeń i remisji. Najpowszechniejszym typem jest łuszczyca plackowata (85-90% przypadków), ale istnieją też inne rodzaje łuszczycy, w tym łuszczyca kropelkowata, erytrodermia i łuszczyca krostkowa. Chociaż łuszczyca może rozpocząć się w każdym wieku, to szacuje się, że szczyty zachorowań występują w wieku 20-30 lat, a następnie w wieku 50-60 lat.

Początkowo łuszczyca manifestuje się powstaniem wyraźnie ograniczonej od zdrowej skóry czerwonobrunatnej grudki (wykwit pierwotny). Jest to punktowe zaczerwienienie skóry, które może swędzieć lub kłuć. Niewielka uniesiona ponad powierzchnię skóry plamka ma od kilku milimetrów do 2 cm średnicy. Charakterystyczne umiejscowienie zmian łuszczycowych to łokcie, kolana, owłosiona skóra głowy, plecy, pośladki. Następnie grudkę pokrywa srebrzysta łuska, która ma tendencję do złuszczania.

Inne wczesne objawy łuszczycy mogą obejmować:

swędzenie,

pieczenie lub mrowienie w obrębie zmian,

suchość skóry,

pęknięcia,

obrzęk wokół plam łuszczycowych.

Po usunięciu charakterystycznej łuski ukazuje się błyszcząca powierzchnia skóry (objaw świecy stearynowej) oraz niewielkie podrażnienia i krwawiące ranki (objaw Auspitza). Dojrzałe zmiany w łuszczycy są znacznie większe niż początkowo – mają średnicę kilku centymetrów. Grube nierówne wykwity utrzymują się na skórze przez kilka miesięcy lub lat.

Ciemnoczerwone plamki, które niekiedy swędzą lub kłują, są początkowym objawem łuszczycy. Dopiero z czasem powiększają sie i pokrywają charakterystyczną łuską.

fot. Początkiem łuszczycy jest czerwonobrunatna grudka / iStock, Chris Mansfield

fot. Łuszczyca na łokciu / iStock, Suze777

Oprócz stanowiącej zdecydowaną większość przypadków łuszczycy plackowatej występują też inne rodzaje tej choroby, które manifestują się odmiennymi zmianami skórnymi.

fot. Zmiany skórne w zależności od rodzajów łuszczycy / Adobe Stock, Vikivector

Cechy wykwitów w zależności od rodzajów łuszczycy

Łuszczyca plackowata (Vulgar psoriasis) - najczęstszy rodzaj łuszczycy, którego typowym objawem są czerwone wypukłe, okrągłe lub owalne zmiany skórne pokryte srebrzystą łuską, wyraźnie oddzielone od zdrowej skóry, zlokalizowane głównie na nogach, rękach, tułowiu, owłosionej skórze głowy.

- najczęstszy rodzaj łuszczycy, którego typowym objawem są czerwone wypukłe, okrągłe lub owalne zmiany skórne pokryte srebrzystą łuską, wyraźnie oddzielone od zdrowej skóry, zlokalizowane głównie na nogach, rękach, tułowiu, owłosionej skórze głowy. Łuszczyca erytrodermiczna (Erythrodermic psoriasis) - rumień i złuszczająca się skóry zajmujące ponad 90% powierzchni ciała.

- rumień i złuszczająca się skóry zajmujące ponad 90% powierzchni ciała. Łuszczyca odwrotna (Inverse psoriasis) - gładkie, rumieniowe i ostro odgraniczone plamy w miejscach takich jak pachwiny, pachy, obszar międzypośladkowy i pod piersiami.

gładkie, rumieniowe i ostro odgraniczone plamy w miejscach takich jak pachwiny, pachy, obszar międzypośladkowy i pod piersiami. Łuszczyca kropelkowata (Guttate psoriasis) - rumieniowe, łuszczące się zmiany w kształcie kropli deszczu, zlokalizowane głównie na tułowiu i plecach; często występuje u dzieci po zakażeniu paciorkowcami.

- rumieniowe, łuszczące się zmiany w kształcie kropli deszczu, zlokalizowane głównie na tułowiu i plecach; często występuje u dzieci po zakażeniu paciorkowcami. Łuszczyca krostkowa (Pustular psoriasis) - małe pęcherze wypełnione ropą otoczone rumieniem.

Warto pamiętać, że niektóre czynniki sprzyjają nasileniu się objawów łuszczycy. Są to najczęściej:

Niektóre leki, takie jak chlorochina, lit, beta-blokery, sterydy i NLPZ, mogą pogorszyć łuszczycę.

Ogólnie rzecz biorąc, lato poprawia łuszczycę, podczas gdy zima ją zaostrza.

Oprócz powyższych czynników infekcjami,

stresem psychicznym,

alkoholem, paleniem tytoniu,

otyłością i hipokalcemią

Przebieg łuszczycy jest niejednorodny, u każdego chorego może ona przebiegać inaczej. Stan większości chorych poprawia się w okresie letnim – dzięki nasłonecznieniu.

