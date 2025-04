Co to jest biegunka?

Światowa Organizacja Zdrowia podaje definicję, według której biegunka to ponad trzy luźne stolce w ciągu doby lub też każdy stolec zawierający krew bądź śluz. Z praktycznego punktu widzenia należy dopowiedzieć, że zwiększenie częstości wypróżnień utrzymujące się systematycznie przez kilka dni także może świadczyć o biegunce. Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje biegunek: ostrą i przewlekłą.

Biegunka - definicje

Ostra biegunka

Ostrą biegunkę najczęściej wywołują wirusy, w szczególności: rotawirusy, noro wirusy oraz adenowirusy. Rzadziej mamy do czynienia z biegunkami bakteryjnymi, a rzadkością są biegunki pasożytnicze. Według definicji ostra biegunka trwa do 14 dni. Zarażamy się bądź od osoby chorej, ewentualnie bezobjawowego nosiciela, co jest w tym wypadku rzadkie, lub drogą pokarmową – przez pokarmy, wodę, słowem: brak higieny. Jak objawia się ostra biegunka?

Gdy biegunka daje w kość - postać ostra

Przewlekła biegunka

Przewlekła biegunka trwa co najmniej 4 tygodnie. Tak długi czas trwania choroby może doprowadzić do powikłań, tj. odwodnienia. Trzy najczęstsze przyczyny tego stanu to: zespół jelita drażliwego (omówiony w osobnym artykule), nowotwór jelita grubego oraz nieswoiste zapalenia jelit. Dwie ostatnie przyczyny są zagrożeniem dla zdrowia i życia, dlatego zawsze należy zgłosić się do lekarza z przewlekłą biegunką.

Czy przewlekła biegunka jest groźna?

Biegunki pasożytnicze

Zakażenie pasożytami prowadzi zazwyczaj do ostrej biegunki. Pasożyty wywołujące biegunkę to: giardia lamblia (wywołująca giardiozę) oraz entamoeba histolytica. Większość z tych pasożytów zamieszkuje kraje tropikalne i tam możemy się nimi zarazić. Poza objawami brzusznymi pojawiają się także objawy ogólnoustrojowe: osłabienie i gorączka. U pacjentów chorujących długotrwale może się rozwinąć zaburzenie trawienia i wchłaniania tłuszczów.

Kiedy mamy do czynienia z biegunkami pasożytniczymi?

Biegunka poantybiotykowa

Najczęstszą postacią biegunki poantybiotykowej jest rzekomobłoniaste zapalenie jelit. Sprawcą tego problemu jest beztlenowa pałeczka o nazwie gatunkowej Clostridium difficile, której niektóre szczepy stanowią naturalną florę jelitową. W sprzyjających warunkach, to jest po zażyciu antybiotyków, gdy część „dobrych bakterii” także zostanie zabita, następuje intensywne namnażanie toksynotwórczych Clostridium difficile i pojawiają się objawy choroby.

Czym jest rzekomobłoniaste zapalenie jelit?

Domowe sposoby na biegunka

Większość przypadków ostrej biegunki trwającej kilka dni nie wymaga leczenia antybiotykami ani innymi lekami na receptę. Jest bardzo wiele domowych sposobów na biegunkę. Ich skuteczność jest jednak różna i trzeba spróbować wszystkich, aby znaleźć ten jeden dla nas najlepszy. Do wyboru mamy kaszki i zupki marchwiowo-ryżowe, siemię lniane, kisiel oraz przetwory owocowe.

Jak poradzić sobie z biegunką?