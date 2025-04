Salmonella to rodzaj bakterii, które prowadzą do zatruć pokarmowych. Możemy się nimi zarazić, gdy spożyjemy niedogotowane mięso, surowe jajka bądź lody. Salmonella może prowadzić nawet do duru brzusznego. Jakie są jej objawy i co robić, gdy się pojawią?

Bakterie salmonelli – nie wszystkie są groźne



Pałeczki salmonelli po raz pierwszy w 1885 r. odkrył amerykański weterynarz Daniel E. Salmon w jelitach świni. Obecnie znamy ponad 2500 gatunków tych bakterii, ale – co ciekawe – tylko kilkaset z nich wykazuje działanie chorobotwórcze. Te, które wywołują salmonellozę, czyli zatrucie pokarmowe, giną, gdy poddamy je obróbce termicznej. Jeśli więc chcemy zminimalizować ryzyko zakażenia, dokładnie gotujmy, duśmy, smażmy bądź pieczmy mięso oraz jajka.

Jak rozpoznać salmonellę?



Objawy zakażenia mogą pojawić się już sześć godzin po posiłku, a nawet 10 dni później. Do najczęstszych symptomów zaliczamy:

biegunkę,

ból brzucha,

wymioty,

nudności,

wysoką gorączkę,

brak sił i zmęczenie.

Jeśli zauważymy u siebie lub dziecka podobne objawy, koniecznie zgłośmy się do lekarza. Każde zatrucie tego typu wymaga bowiem konsultacji i odpowiedniego leczenia. Tym bardziej, że w najgorszym przypadku może nawet doprowadzić do śmierci.

Zanim jednak odwiedzimy lekarza, przyjmujmy dużo płynów – najlepiej wody. W szpitalu na pewno dostaniemy też kroplówkę, a także antybiotyk, który pomoże się uporać z bakteriami.

Jak uniknąć zarażenia salmonellą?