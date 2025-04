Kiedy pyta się kobiety, dlaczego warto uprawiać sport, wszystkie zgodnie odpowiadają: żeby nie przytyć. Po chwili większość dodaje: bo ruch wzmacnia serce i zapobiega zawałom. Ale choć są pewne, że to nie wszystkie zalety aktywności fizycznej, żadna nie może sobie przypomnieć innych.

Prawda jest taka, że nawet najmniejszy wysiłek fizyczny w czasach, gdy większość z nas spędza pół życia siedząc (najpierw w szkole, potem w pracy i przed telewizorem), może stać się najlepszym lekarstwem. Nawet na najgroźniejsze choroby cywilizacyjne – nowotwory: zmniejsza ryzyko niektórych rodzajów raka nawet o połowę.

Już te trzy powody powinny cię skłonić do wyjścia na spacer. Ale jeśli potrzebujesz dodatkowej zachęty, przedstawiamy kolejne osiem. Przeczytaj do końca, a potem sprawdź w praktyce, jak podziała na ciebie nawet niewielka porcja ruchu (optymalny trening to 3 razy w tygodniu po 30 minut).

1. Ułatwia koncentrację

I to niemal natychmiast! Niemieccy badacze sprawdzili zdolność zapamiętywania dwóch grup wśród studentów. Ci, którzy przed testem biegali przez 6 minut (dwa razy po 3 minuty z 2-minutową przerwą), zapamiętali o 20 proc. obcojęzycznych słów więcej niż grupa nieaktywna. Wyjaśnienie jest proste: przyspieszone bicie serca pompuje krew do mózgu, dostarczając mu więcej tlenu i składników odżywczych.

Regularny ruch przyczynia się do powstawania nowych połączeń nerwowych w mózgu, co przekłada się na lepszą pamięć i zdolność koncentracji. Wiele badań sugeruje, że osoby aktywne fizycznie rzadziej zapadają na chorobę Alzheimera.

Rada polek.pl: Przed lekcją angielskiego, egzaminem lub burzą mózgów w pracy przebiegnij się w górę i w dół po schodach. Ale nie przesadź – wystarczy na drugie piętro.

2. Poprawia wzrok

Ruch na świeżym powietrzu zmniejsza aż o 70 proc. ryzyko degeneracji plamki żółtej. Ta powszechna wśród seniorów choroba jest jedną z głównych przyczyn utraty wzroku po 60. roku życia.

Rada polek.pl: Aby ochronić wzrok, regularnie spaceruj, biegaj, jeźdź na rolkach.

W słoneczne dni pamiętaj o ciemnych okularach z filtrem UV.

3. Zwalcza bezsenność

Potwierdziły to eksperymenty z udziałem kobiet po menopauzie, które szczególnie często budzą się w środku nocy. Panie, które cztery razy w tygodniu brały udział w zajęciach tanecznych lub maszerowały, spały średnio o 48 minut dłużej i budziły się dwa razy rzadziej niż inne. Ruch pomaga nie tylko starszym. Stwierdzono, że wykonywane wieczorem lekkie ćwiczenia pomagają osiągnąć fazę snu głębokiego bez względu na wiek.

Rada polek.pl: Zanim położysz się spać, idź na półgodzinny spacer lub poćwicz jogę (przy otwartym oknie).

4. Łagodzi ból

Gdy po ciężkim dniu w pracy boli cię kręgosłup, sięgasz po tabletkę i kładziesz się do łóżka. Błąd! Wystarczy zrobić kilka prostych ćwiczeń, aby zmniejszyć dolegliwości o 25 proc. Nie tylko rozluźnią napięte i przykurczone mięśnie, ale też spowodują uwolnienie endorfin, które są naturalnym środkiem przeciwbólowym.

Ruch zalecany jest nawet osobom cierpiącym na chroniczne bóle stawów. Badania amerykańskie wykazały, że po 6 miesiącach regularnych ćwiczeń u osób z zaawansowanym reumatyzmem o 25 proc. zelżały bóle stawów, a ich ruchomość poprawiła się o 16 proc.

Rada polek.pl: Zanim pójdziesz spać, zrób kilka prostych ćwiczeń: kocich grzbietów, skłonów japońskich, wymachów rękami. Podczas pracy co godzinę wstań od biurka, unieś ręce i staraj się sięgnąć jak najwyżej w górę raz jedną, raz drugą dłonią.

5. Zapobiega paradontozie

Zaskoczona? Okazuje się, że sport jest równie ważny dla zdrowia jamy ustnej, jak odpowiednia higiena, dieta i wizyty u stomatologa. Ćwicząc 30 minut dziennie przynajmniej 3 razy w tygodniu, zmniejszasz swoje ryzyko chorób dziąseł aż o 42 proc. Jak to możliwe? Aktywność fizyczna obniża poziom CRP – białka, które jest bezpośrednio związane z ryzykiem infekcji dziąseł (a także serca).

Rada polek.pl: Do utrzymania CRP na bezpiecznym poziomie wystarczy niezbyt intensywny wysiłek fizyczny. Aby się nie znudzić, staraj się wybierać różne formy ruchu: pływaj, graj w badmintona, maszeruj z kijkami.

6. Podnosi odporność

Osoby chodzące na aerobik kilka razy w tygodniu trzy razy rzadziej chorują na grypę i przeziębienie niż ludzie, którzy robią tylko ćwiczenia rozciągające raz w tygodniu.

Rada polek.pl: Aby uniknąć chorób, zapisz się do klubu fitness. Ale nie przesadzaj: specjaliści twierdzą, że codzienne treningi dłuższe niż

1,5 godziny mogą przynieść odwrotny skutek.



7. Sprawia, że jesteś sexy

Dzięki treningowi możesz obudzić swoją kobiecość i polubić swoje ciało. Badania wykazały, że po 4 miesiącach uczęszczania na jogę lub aerobik nawet panie, które nie schudły, czuły się bardziej atrakcyjne niż wcześniej.

Ćwiczenia mają jeszcze jedną zaletę – zwiększają ukrwienie narządów płciowych, dzięki czemu seks staje się bardziej satysfakcjonujący.

Rada polek.pl: Przed wyjściem na randkę poćwicz przez 10 minut aerobik lub zrób 30 brzuszków.

8. Dodaje energii

Nawet 12 minut energicznych ćwiczeń rano może podkręcić metabolizm i dać ci zastrzyk energii na cały dzień. To zasługa hormonów, które wydzielają się podczas ruchu, m.in. dopaminy i serotoniny. Pierwszy działa pobudzająco, a drugi poprawia nastrój.

Rada polek.pl: Wstań trochę wcześniej, by mieć czas na krótki jogging. Albo jeśli pracujesz w niezbyt dużej odległości od domu (do 10 km), zamiast autobusu wybierz rower.